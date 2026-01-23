Com incorporar un hort urbà en un jardí ornamental

La popularitat dels horts urbans continua creixent, i una tendència emergent és combinar-los amb zones ornamentals per a aconseguir espais estètics i productius. Integrar hortalisses entre arbusts florits, camins entre fileres de verdura i estructures mixtes converteix l’hort en un element decoratiu, no un espai aïllat.
Una bona opció és dissenyar parterres elevats o bancals de fusta natural, col·locant les verdures de fulla al davant i, al fons, plantes aromàtiques o florals que aportin color i perfum. Això ofereix un efecte de “fons verd” per a l’hort, suavitzant l’aspecte rígid de les fileres. També es poden utilitzar estructures metàl·liques o arcs que serveixin com suport per a tomàquets o mongeteres, que alhora actuen com a element vertical decoratiu.
Per a augmentar al màxim l’eficiència, es recomana fer rotacions de cultiu, associacions entre espècies (per exemple, cebes al costat de pastanagues, enciam amb herbes aromàtiques) i cultivar varietats de fulla decorativa (col ornamental, bleda de fulles de colors). Això genera textures i contrastos estètics. La mixologia vegetal — combinar diferents alçades, formes i colors — és fonamental.
També es poden aplicar conceptes de jardí silvestre: zones de “marges” entre l’hort i el jardí, amb herbes autòctones, flors per abelles, murs de pedra seca o camins rústics. Aquests marges creen separacions visuals i ecològiques.
