Com gaudir de bones barbacoes al jardí

L’estiu ha quedat enrere, però encara hi haurà dies de bon temps per a fer una bona barbacoa. Així que, si vols aprofitar les darreres setmanes de bon temps, és el moment perfecte per a preparar-te i gaudir d’un bon àpat a l’aire lliure. Aquí tens tot el que necessites per convertir el teu jardí en l’espai ideal per a una barbacoa inoblidable.

1. La barbacoa perfecta

El primer pas és tenir una bona barbacoa. Pots optar per una de carbó, gas o elèctrica, depenent de les teves preferències i de l’espai que tinguis disponible. Cada tipus té els seus avantatges: la de carbó dona aquell gust autèntic de fum, mentre que la de gas és més ràpida i fàcil d’utilitzar.

2. Utensilis de cuina adequats

No pots fer una bona barbacoa sense els utensilis adequats. Assegura’t de tenir unes pinces llargues, una espàtula, un raspall per a netejar la graella i un termòmetre per a assegurar-te que la carn estigui al punt. També és útil tenir safates per a preparar i servir els aliments.

3. Taules i cadires còmodes

Un bon menjar es gaudeix millor en companyia i amb comoditat. Aposta per un mobiliari d’exterior resistent, que pugui aguantar el sol i la pluja. Si tens espai, una taula gran i cadires confortables seran essencials perquè tothom pugui seure còmodament.

4. Il·luminació exterior

Si la barbacoa s’allarga fins al vespre, necessitaràs una bona il·luminació. Les llums solars, les garlandes de bombetes o els fanals portàtils són opcions fantàstiques per a crear una atmosfera càlida i acollidora al teu jardí.

5. Para-sol o pèrgola

Per a les hores de sol intens, un para-sol o una pèrgola seran els teus millors aliats. A més de protegir-te a tu i als teus convidats, també ajudaran a mantenir frescos els aliments mentre es preparen.

6. Accessoris per a l’ambient

Per a acabar de donar el toc final al teu espai de barbacoa, pots afegir alguns elements decoratius. Coixins per a les cadires, estovalles boniques i plantes a l’entorn crearan un ambient agradable i acollidor.

Amb aquests elements, tindràs tot el necessari per a gaudir de la millor barbacoa al teu jardí. Encara queden dies de bon temps, així que aprofita’ls al màxim.





