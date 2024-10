Després d’exhibir-se en una sessió especial de la secció oficial del 72è Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià, ‘La virgen roja’, de Paula Ortiz, s’ha estrenat als cinemes (27 de setembre). La cineasta saragossana que va debutar en el llargmetratge amb ‘De tu ventana a la mía’ (2012), aconseguint tres nominacions als Goya, i que ha dirigit títols com ‘La novia’ (2015) o la producció internacional ‘Across the River and Into the Trees'(2023), compta per ‘La virgen roja’ amb producció dels estudis Amazon MGM Studios i les distribuïdores Elástica i Avalon.

Aquesta fascinant pel·lícula coproduïda entre España i Estats Units s’inspira en el cas real de l’assassinat de la jove prodigi Hildegart Rodríguez l’any 1933 per tres trets de pistola i, per la seva adaptació a la pantalla, Paula Ortiz ha rebut la participació dels guionistes Eduard Sola i Clara Roquet que n’han fet una escriptura brillant i treballadíssima.

Hildegart (Alba Planas) va ser concebuda per la seva mare, Aurora (Najwa Nimri), per a ser educada i instruïda com una dona del futur, evitant tot contacte amb els homes, preparada metòdicament i a consciència per a esdevenir una ment brillant de l’Espanya dels anys trenta. Coincidint amb l’esclat de la República Espanyola i l’abdicació de la monarquia, Hildegart esdevé un dels referents europeus sobre sexualitat femenina a través d’una prolífica obra. Però les intencions d’una mare possessiva i invasiva s’esquerden quan Hildegart s’enamora d’un jove militant madrileny d’esquerres (Abel Velilla).

El resultat final és un hipnòtic conte gòtic amb una vampírica mare, interpretada de forma notable per Najwa Nimri, enmig de la col·lisió d’un feminisme radical i les febleses i emocions de l’amor. Un film històric que ofereix un ric devessall d’idees, pensaments, ideologia o referències a l’eugenèsia. Tot això s’acompanya d’una concepció visual simplement enlluernadora, magistral a vegades. El repartiment es completa amb gent com Aixa Villagrán, Patrick Criado i Pepe Viyuela.