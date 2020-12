Com fer-se el test d’antígens?

La majoria de comuns ja han posat en marxa la logística per distribuir els tests d’antígens gratuïts d’autoconsum als residents majors de sis anys per fer-se cribratges durant les festes de Nadal. A més de donar la prova, també ofereixen les instruccions d’ús. El Govern ha compartit un vídeo que explica pas per pas com emprar els estris i interpretar el resultat.

Amb la mostra presa, cal introduir l’escovilló al tub i fer-lo girar entre cinc i deu vegades perquè entri en contacte amb el líquid reactiu que hi ha a l’interior. Feu caure tres o quatre gotes al lector de resultat, que l’oferirà en un termini d’entre cinc i deu minuts.

Passat aquest temps és el moment d’interpretar-lo. Si apareix una línia vermella a la casella C, el test és negatiu. Si apareix una línia vermella a la casella C i una de negra a la casella T el resultat és positiu i cal aïllar-se i demanar cita per fer-se una TMA i confirmar el diagnòstic. En el cas que no aparegui cap línia vermella a la casella C, el resultat del test no és concloent. Per tant, cal trucar al 821955 i fer-se una altra prova d’antígens en un stop-lab.

Podeu veure un vídeo explicatiu en el següent enllaç: https://www.govern.ad/coronavirus/autotest