A ningú sembla sorprendre’l que després d’una conversa entre amics parlant de viatges, tot seguit, quan ens connectem a la xarxa, rebem anuncis de vols barats o destinacions vacacionals. Moltes persones parlen de la capacitat que tenen les grans tecnològiques per a emmagatzemar les nostres converses gràcies als micròfons dels telèfons o altres dispositius.

La veritat és que les grans signatures del panorama tecnològic han afirmat en més d’una ocasió que graven les converses dels seus clients per a “millorar l’experiència dels usuaris”. Amazon, Google o Apple consideren que aquestes pràctiques no atempten contra la privacitat i les institucions els avalen.

És per això que un grup de científics de la Universitat de Chicago ha desenvolupat un braçalet ultrasònic capaç d’inutilitzar els micròfons de manera temporal mentre el portem.

El sistema desenvolupat emet uns sons imperceptibles per a l’oïda humana que interfereixen en la capacitat dels dispositius com a telèfon intel·ligent, smartwatch o tauletes per a poder registrar els sons.

Segons els investigadors, el fet que sigui un braçalet que es manté en moviment, fa que els ultrasons arribin fins i tot fins als micròfons ocults.

El sistema pot evitar que les grans empreses tecnològiques ens escoltin. Amb tot hauríem de plantejar-nos si no seria millor que la legislació fos molt més dura amb aquesta mena de pràctiques cada vegada més esteses i més perilloses per a la nostra llibertat.

