Com dormir millor a l’estiu si no es disposa d’aire condicionat

Una dona passant calor en una nit d’estiu (Getty images)

Quan som a l’estiu i les temperatures no donen treva, les nits poden convertir-se en un autèntic malson si no tenim aire condicionat. Suar, donar voltes al llit i despertar-se diverses vegades són situacions habituals. Afortunadament, hi ha alguns trucs senzills i efectius que poden ajudar-te a refrescar-te i a dormir millor durant les nits caloroses. A continuació, compartim amb tu alguns dels més útils:

1. Ventilador + gel o aigua freda: una combinació potent

Col·loca un bol amb gel o una ampolla d’aigua molt freda davant del ventilador. Això crea una brisa més fresca i humida, similar a l’aire condicionat casolà. També pots posar una tovallola humida i freda davant del flux d’aire per a obtenir un efecte semblant.

2. Congela el llençol o coixí

Pots posar el llençol o, fins i tot, la funda del coixí dins d’una bossa de plàstic i deixar-los una estona al congelador abans d’anar a dormir. El fred inicial ajuda a rebaixar la temperatura corporal i a agafar el son més ràpidament.

3. Refresca’t abans d’anar al llit

Una dutxa amb aigua tèbia (no gelada) abans de ficar-te al llit ajuda a reduir la temperatura corporal i a preparar el cos per a dormir. Si l’aigua és massa freda, el cos pot reaccionar generant calor.

4. Apaga els aparells electrònics

Els dispositius electrònics generen calor encara que no els notem. Apaga’ls completament o desendolla’ls si no són necessaris durant la nit. Menys fonts de calor vol dir una habitació més fresca.

5. Utilitza roba de llit lleugera i transpirable

Els teixits com el cotó o el lli són ideals per a l’estiu. Evita materials sintètics que poden atrapar la calor i dificultar la transpiració. Dorm amb el mínim de roba possible, preferiblement de cotó.

6. Mantén la casa tancada durant el dia i ventila de nit

Durant les hores de més calor, mantingues les finestres i persianes tancades per a evitar que entri l’escalfor. Quan el sol cau i baixa la temperatura, obre finestres per a deixar entrar l’aire fresc i afavorir la ventilació creuada.

7. Dorm a la planta baixa o a terra

L’aire calent puja, així que si tens la possibilitat de dormir en una habitació de la planta baixa o, fins i tot, a terra (amb un matalàs fi), notaràs una temperatura més baixa.

8. Hidrata’t, però amb mesura

Beure aigua al llarg del dia és essencial per a mantenir una bona regulació tèrmica. Tot i això, evita beure molta aigua just abans d’anar a dormir per a no haver de despertar-te a mitjanit per a anar al lavabo.

9. Evita sopars consistents i begudes amb cafeïna o alcohol

Els menjars copiosos i les substàncies estimulants poden augmentar la temperatura corporal i dificultar el son. Opta per sopars lleugers, amb verdures i fruita, i evita l’alcohol abans d’anar a dormir.

10. Crea un ambient fosc i tranquil

La llum i el soroll poden alterar el son, especialment quan ja estàs lluitant contra la calor. Abaixa les persianes, apaga llums innecessàries i, si cal, utilitza taps per a les orelles o un antifaç per a dormir millor.