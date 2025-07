Una eruga peluix (National Geographic)

L’eruga peluix (coneguda com a eruga lleó o eruga de peluix del sud, en anglès puss caterpillar) és una de les erugues més singulars que trobem a la natura. El seu nom científic és Megalopyge opercularis, i pertany a la família dels Megalopígids. El que més la caracteritza és el seu aspecte: sembla un petit peluix amb forma de gota, cosa que li dona una aparença inofensiva, fins i tot adorable. No obstant això, cal anar amb compte: aquesta eruga pot ser molt urticant.

Aquesta espècie no és pròpia d’Europa. Es troba principalment en zones càlides i humides del sud-est dels Estats Units, especialment a Texas, Florida i Geòrgia. També es pot trobar en parts de Mèxic i d’Amèrica Central. Habita en arbres de fulla ampla com roures, alzines, llorers i cítrics, i a vegades en plantes ornamentals dels jardins.

Aquesta eruga és petita, fent entre 2 i 4 centímetres de llarg, i està recoberta d’una espessa capa de pèls sedosos que li donen un aspecte de joguina. El seu color pot variar entre marró clar, groguenc o grisenc. Sota aquest mantell de pèl es troben espines verinoses que poden injectar una toxina dolorosa si es toca l’animal accidentalment.

Els efectes de la seva picada poden incloure dolor intens (similar al d’una vespa), envermelliment, inflamació, mal de cap, nàusees i, en casos extrems, dificultat per a respirar. Per això, tot i la seva aparença atractiva, és millor no tocar-la. Mentre que moltes erugues es mimetitzen amb el seu entorn per a evitar ser depredades, l’eruga de peluix confia en el seu camuflatge estètic i la seva defensa química per a protegir-se.