Com cuidar les plantes d’interior

Tenir cura de les plantes que tenim dins de casa no sempre és fàcil, però amb una sèrie de consells, aquesta tasca serà més portadora. Hi ha plantes que necessiten molta llum, mentre que unes altres no la necessiten a penes. Una llum insuficient és una de les raons més comunes per les quals les plantes d’interior no es desenvolupen bé. D’altra banda, tret que la planta necessiti llum solar directa, aquesta acció no farà una altra cosa que cremar les fulles.

Si parlem del reg, generalment les plantes que es troben dins de casa necessiten un reg menor que les que es troben fora. Mai hidratis massa les plantes, és millor quedar-se curt que ofegar-les. La quantitat d’aigua que es va acumulant fa que les arrels de la planta es podreixin.

Un bon consell a seguir, és comprovar tant el nivell d’humitat com la temperatura de l’ambient. Hi ha plantes molt sensibles que necessiten estar a una temperatura adequada i amb una humitat correcta. En cas contrari poden morir.

Les plantes d’interior també cal canviar-les de test, quan ho requereixin. El trasplantat a un lloc major, és irremeiable gairebé sempre, perquè va amb el desenvolupament de la planta. I, finalment, tingues present adobar la teva planta quan així ho requereixi.

Per Decoracionyjardines.com