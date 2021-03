L’operació Streamblock identifica a Andorra el creador de Modbro

En el marc d’una Comissió Rogatòria Internacional provinent d’Espanya, el proppassat dia 9 de febrer de 2021, agents de Policia del Principat adscrits a la Unitat d’Investigació Criminal 3, especialitzats en delictes econòmics i del grup de delictes tecnològics, en col·laboració amb agents de la Policia Nacional Espanyola, van procedir a l’entrada i registre en un domicili radicat a Escaldes Engordany i a les dependències d’un despatx ubicat a Andorra la Vella.

L’operació, batejada a Espanya amb el nom de “Streamblock”, persegueix uns presumptes delictes contra la propietat intel·lectual i contra el mercat i els consumidors.

L’actuació policíaca, tutelada per la Batllia d’Instrucció especialitzada 2 del Principat d’Andorra, es trobava focalitzada sobre una empresa localitzada a Andorra d’on s’emetia de forma il·legal continguts audiovisuals, subjectes a drets d’autor a través d’una aplicació denominada “Mobdro”, de la qual els usuaris havien realitzat més de 100 milions de descarregues i el seu titular es lucrava dels ingressos generats per espais publicitaris inclosos -tant en l’aplicació com en la pàgina de descarrega-, així com de pagaments realitzats per subscriptors en la versió Premium.

La investigació duta a terme a Espanya va permetre identificar a un ciutadà espanyol resident al Principat com el creador de la citada aplicació “Mobdro” i com a únic receptor dels beneficis obtinguts generats a través d’una societat de dret andorrà de la qual n’era l’administrador únic.

Les entrades i escorcolls van culminar amb la confiscació de nombrosos dispositius electrònics, ordenadors i telèfons mòbils, així com de documentació. Endemés, es va procedir a l’embargament de béns i es travaren varis comptes bancaris oberts a Andorra.