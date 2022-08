Coll de Nargó evidencia que la baixada de raiers ja no es pot celebrar a l’estiu

Avui, dissabte, dia 13 d’agost, ha estat una jornada per a commemorar allò què feien els raiers d’antany. El que ara és una demostració folklòrica, abans era un treball. Coll de Nargó, a la comarca de l’Alt Urgell, ha rememorat aquest dissabte un dels oficis més populars que hi havia al poble fins al primer meitats del segle XX.

El fet de rememorar aquest ofici és agradable per a molta gent que se sent arrelada a aquesta pràctica, però, la realitat en la qual es viu a dia d’avui, fa pràcticament impossible mantenir la tradició en aquests mesos d’estiu, a causa de la sequera que provoca l’evident canvi climàtic. El cabal del riu ja no baixa com ho feia abans i els rais no tenen recorregut per a fer un descens sostingut pel Segre. Tot indica que per a la propera edició, l’esdeveniment es programarà per a la primavera.

Per altra banda, la gent que sent com a seva la tradició dels raiers està pendent per a veure si la Unesco reconeix aquesta tradició, arrelada a moltes famílies de l’Alt Urgell, com a Patrimoni Cultural Immaterial.