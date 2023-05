Coincidint amb els Encants, Unicef alerta que a l’Afganistan es donen filles de 20 dies per un dot

Unes nenes jugant a l’Afganistan (@unicef)

Tornen els Encants. El Comitè d’Andorra de l’UNICEF organitza els pròxims 7 i 8 de juny l’11a edició dels Encants. Aquest any i gràcies a la col·laboració de “The Embassy” s’organitzaran a la 2a planta d’aquest emblemàtic edifici, situat a l’avinguda Meritxell, número 31, d’Andorra la Vella.

Com és habitual es posaran a la venda productes de roba i complements de marques de luxe amb l’objectiu de recaptar diners per als projectes de l’entitat. La recaptació d’aquesta edició es destinarà íntegrament al projecte que Unicef Andorra finança des del 2022 a Afganistan.

Afganistan és un dels països més desafiadors del món per a les dones i les nenes, en el lloc 169 (d’un rànquing de 189) en l’Índex de Desigualtat de Gènere de les Nacions Unides.

Fins i tot, abans dels esdeveniments de 2021, l’Afganistan era un dels països menys favorables per a les nenes. Les estadístiques mostren que el 87% de les dones i nenes afganeses pateixen abusos al llarg de la seva vida. S’estima que el 28% de les dones d’entre 15 i 49 anys a l’Afganistan es casen abans dels divuit anys. El 60% dels infants que no van a l’escola són nenes.

L’agost de 2021, la situació es va tornar encara més difícil, ja que el país va experimentar una transició política que va portar els talibans al poder. Ara, el país està vivint una gran crisi humanitària i s’estan retallant els drets de les dones i les nenes.

La crisi econòmica està impulsant un augment del matrimoni infantil. UNICEF ha rebut informes creïbles de famílies que ofereixen a les seves filles de tan sols 20 dies d’edat per al futur matrimoni a canvi d’un dot. A més, les autoritats de facto, van decidir el març de 2022 retardar la tornada a l’escola per a les nenes des de 7è fins al grau 12. Amb aquesta decisió, tota una generació d’adolescents podria perdre el seu dret a l’educació i ser robada de l’oportunitat d’adquirir les habilitats que necessiten per a construir el seu futur.





Unicef Andorra, col·labora amb la seva recaptació, a la tasca que Unicef porta fent al país des del 1949:

✓ UNICEF treballa per a establir espais d’acollida per a les dones i les nenes a les comunitats locals. Sovint són l’únic lloc on les dones poden socialitzar, aprendre, rebre habilitats o obtenir suport legal i psicològic.

✓ Dins del sector sanitari, es dona suport a una atenció materna de qualitat. I, dins de la higiene, es proporciona informació i subministraments perquè les dones i les nenes puguin gestionar la seva salut i higiene menstrual.

✓ Dins de la nutrició, Unicef està proporcionant suplements vitamínics per a prevenir l’anèmia entre les adolescents.

✓ Per als infants de les zones més pobres i remotes de l’Afganistan, inscriure’s en el sistema d’educació formal pot ser un repte. I amb la decisió de les autoritats de retardar la tornada a l’escola per a les nenes des del grau 7 fins al grau 12, accedir a l’educació és encara més difícil per a les nenes. UNICEF ajuda a establir classes d’educació basades en la comunitat i proporciona subministraments d’aprenentatge, així com formació per als professors.

✓ Treballar amb líders comunitaris és una part central del treball de l’ONG, per a ajudar a promoure pautes de gènere positives. Es realitzen formacions sobre els drets de les dones i les nenes a acadèmics religiosos i sobre els impactes negatius de les pràctiques tradicionals nocives. Les sessions se centren en el matrimoni infantil i la violència de gènere.

✓ UNICEF ha pilotat, amb gran èxit, la iniciativa “Xarxes d’Homes i Nens”, com a plataforma comunitària per a promoure la igualtat de gènere, en particular el respecte cap a les dones.





Els Encants

Els Encants d’Unicef s’obriran al públic el dimecres 7 de juny, a les 10.30 hores i tancaran les portes el dijous 8 de juny a les 20 hores. Al migdia també romandran oberts per a totes aquelles persones que vulguin adquirir els productes a disposició.

S’hi podran trobar peces de marques de prestigi, gràcies a les donacions de: Patricia Sañes, Vanesa Lorenzo, Aleix Espargaró, Javier Saviola, Romanela Amato, Núria Ferrer d’STYLIST/BÜRÔ, Anna Caballero i Katya Muir, entre d’altres.

A més a més, la galeria d’Art Carlos Teixidó donarà una de les seves obres als Encants per a la seva venda. Unicef Andorra espera que aquesta edició sigui tot un èxit i agraeix a tots els donants i col·laboradors la seva implicació i ajuda desinteressada.