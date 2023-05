Campuzano tanca dos dies de visita al Pirineu

El conseller català de Drets Socials, Carles Campuzano -al fons-, a l’Oficina Jove del Pallars Jussà (Govern.cat)

El conseller de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Carles Campuzano i Canadés, acaba aquest dijous, 11 de maig, la visita territorial al Pirineu i el Prepirineu per a conèixer de primera mà projectes i equipaments socials del territori.

La segona jornada s’ha desenvolupat al Pallars Jussà. El conseller ha visitat tant l’Ajuntament de la Pobla de Segur com el de Tremp i el Consell Comarcal i l’Oficina Jove. A l’ens comarcal, s’ha reunit amb l’equip de serveis socials, també amb la presència del president del consell, Josep Maria Mullol i Miret. La trobada ha servit per a conèixer el projecte Oportunitats per a les persones, impuls per al territori, guanyador del I Premi d’Innovació en Serveis Socials que organitza la Direcció General de Serveis Socials del Departament.

El projecte planteja —des d’una perspectiva innovadora— una oferta integral de serveis de proximitat com a oportunitat per al territori i per a les persones que hi viuen, posant el focus en aquelles que necessiten suport per a construir el seu projecte de vida.

Partint d’aquesta idea i amb un objectiu molt marcat en l’ocupabilitat de les persones amb discapacitat i en risc d’exclusió, s’han posat en marxa les següents accions: cooperativa Alba Jussà, Taula de salut mental, servei de teràpia ocupacional, club social, centre per a l’autonomia personal.

Precisament, el conseller ha pogut conèixer al matí la Llar La Pobla que gestiona la cooperativa Alba Jussà a la Pobla de Segur, un projecte que treballa l’emancipació de persones amb discapacitat intel·lectual. “El model de La Llar ha de ser un exemple de recursos de foment de l’autonomia personal per a tot el país”, ha valorat Campuzano.

El projecte Oportunitats per a les persones, impuls per al territori també ha desenvolupat dos focus innovadors complementaris:

Projecte pilot de creació del servei d’assistència personal a la comarca, amb una triple perspectiva d’integració: salut/social; suport personal/tecnològic; inclusió a la comunitat. Innovació en els serveis de suport a persones grans amb problemes de salut mental amb perspectiva de gènere

En la reunió al consell comarcal també s’ha parlat de com millorar l’atenció a les necessitats socials dels habitants de la zona, especialment gent gran, amb dependència i discapacitat, per exemple les mancances en transport adaptat en una comarca que és molt extensa, o els serveis d’atenció diürna.

D’altra banda, s’ha valorat en positiu la posada en funcionament del programa d’envelliment quilòmetre zero i el servei d’orientació i acompanyament a les famílies amb finançament del Departament mitjançant el contracte programa de serveis socials.

També a Tremp, Campuzano ha visitat la residència de gent gran de Fiella on el conseller ha volgut fer confiança a l’actual gestora i ha valorat positivament el funcionament del servei.

Carles Campuzano va ser ahir a l’Alt Urgell on va tenir diferents trobades, entre les quals, a l’Ajuntament de la Seu on va ser rebut per les màximes autoritats locals.