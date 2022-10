Claus importants per a decorar la llar amb tendència sostenible

La decoració sempre ha estat una de les activitats que més gaudeixen les persones que compten amb la seva pròpia llar. No sols es tracta d’implementar l’estil que es desitja, sinó fer de la casa un espai en el qual sentir-se còmode i aconseguir la preuada desconnexió. Són moltes les tendències decoratives que existeixen en l’actualitat, però sens dubte, el fer una llar sostenible és una de les més populars i, a més, de les més beneficioses per a la casa, i per al planeta.

Però abans d’això, és important que comprenguis de què es tracta aquest estil de decoració, per mitjà del concepte “sostenible”. Què és una llar sostenible? Una casa sostenible és aquella que contribueix positivament amb el medi ambient. Per tant, parlem de la sostenibilitat en la construcció.

Però, també ho és aquella que aposta per electrodomèstics que consumeixen menys, i aquella que es mobla amb solucions que utilitzen fusta i materials reciclats. En conseqüència, és tota aquella llar que, per mitjà de la utilització de qualsevol estratègia que redueixi la contaminació, residus i despesa energètica, aconsegueix una petjada de carboni més neutra.

Si desitges decorar una llar amb tendència sostenible, a continuació et presentem les claus que no pots ignorar perquè la teva casa sigui catalogada com una llar sostenible:

Comença amb fer una neteja sostenible. Per a aconseguir-ho, l’única cosa que has de fer és reduir l’ús dels productes de neteja que contenen químics que poden ser nocius. Aposta per alternatives més naturals, o la fabricació de les quals sigui més ecològica. Per exemple, el vinagre.

Fes una decoració minimalista. Té a veure amb l’ús, únicament, dels articles que siguin justos i necessaris. Aquesta classe de mentalitat pot contribuir al fet que no s’acumulin objectes que puguin ser contaminants.

Empra la tècnica bàsica del reciclatge. Per molt obvi que sembli, el reciclatge continua sent important per a cuidar el nostre planeta. A més, pot contribuir positivament amb la cura de la teva casa. Emmagatzemar, reciclar i reutilitzar poden ser claus perquè la teva llar es converteixi en un espai sostenible, fent una aportació, positivament, tant a la teva salut com amb el medi ambient.

