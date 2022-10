Un tipus de formatge per a cada tipus de plat

El formatge és un dels aliments més utilitzats en la cuina. I és que la varietat de formatges existent permet triar els millors per a cada elaboració. Quins formatges triar? Quins s’adapten millor a cada ús?

A l’hora de triar formatges per a amanides, són molt recomanables els formatges frescos i blancs amb textura tova (mozzarella fresca, feta…), pel seu suau sabor i delicada consistència. També es poden emprar formatges de mitja curació a dauets.

Si el que volem és un formatge per a la pasta, els que són durs o semidurs, i amb un alt contingut en greix, són els més adequats per a ratllar i acompanyar als plats de pasta, sense necessitat de gratinar-los. Els més usats són el parmesà, el d’ovella curat com l’Idiazabal o el de Roncal, el formatge manxec curat i el formatge de Maó vell. Recordem que sempre és millor ratllar el formatge en el mateix moment que s’usi.

A l’hora d’escollir formatges per a gratinar, la mozzarella semicurada és fonamental per a l’elaboració de gratinats. El parmesà, el camembert i el brie també serveixen per a gratinats.

Parlant de formatges per a fer salses, els millors formatges per a cuinar són els cremosos i els semicurats, ja que la seva composició de greix i llet permet que es desfacin amb una certa facilitat. Així aporten el seu sabor a les salses, cremes… L’important, quan es cuini el formatge, és agregar-lo a la salsa al final de la cocció i amb el foc a poca intensitat, i remoure constantment perquè es desfaci a poc a poc i no es cremi al fons de la cassola.

Per a l’elaboració de farciments s’utilitza un formatge de mitja curació, com l’emmental, el manxec, l’edam o el gouda. Tots ells aguanten bé les fritades i es desfan dins d’una cresta, per exemple. Si fem fondues, s’utilitzen formatges amb un alt contingut en greix, com l’emmental o el gruyer. Aquests també s’empren per a fer entrepans calents o sandvitxos.

Si parlem de formatges per a rebosteria, un dels millors formatges és el mascarpone, així com els formatges per a untar, per la seva textura cremosa, sabor suau i el seu alt contingut en greix. I si opteu pel formatge com a postres, gairebé tots ells es poden prendre en aquesta part de l’àpat. Ja depèn dels gustos!

Per Consumer/eroski.com