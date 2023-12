Clara Arbués, designada directora del Museu de Lleida

La historiadora i museòloga Clara Arbués (@ArbuesClara / X)

El Patronat del Museu de Lleida, reunit en plenari extraordinari, ha designat la historiadora i museòloga Clara Arbués com a nova directora del Museu de Lleida. La fins ara delegada diocesana de patrimoni del Bisbat d’Urgell agafa el relleu del museòleg Josep Giralt, que ha estat al capdavant de la institució els darrers vuit anys.

Una Comissió de valoració formada per representant de les institucions consorciades —Departament de Cultura de la Generalitat, Ajuntament de Lleida i Diputació de Lleida—, ha proposat Clara Arbués per la seva experiència en la gestió i direcció de museus; el seu profund coneixement del sistema museístic de les terres de Lleida, tant en l’àmbit local com general, en especial el seu coneixement de la realitat i de la problemàtica del Museu de Lleida, així com per les seves capacitats de lideratge i comunicació i les seves propostes de renovació i d’impuls del Museu.

Clara Arbués és medievalista i ha cursat estudis de museologia i gestió del patrimoni cultural de la Universitat de Barcelona, així com estudis en l’àmbit de la direcció estratègica de museus i centres patrimonials a la Universitat de Girona. També és especialista en arxivística i documentació.

A més de delegada del Bisbat d’Urgell en matèria de patrimoni cultural, ha estat, fins avui, directora tècnica dels arxius de la Diòcesi d’Urgell i directora tècnica del Museu Diocesà d’Urgell, on ha impulsat i coordinat l’estudi de les col·leccions museístiques així com la redacció del Pla estratègic del Museu Diocesà d’Urgell 2020-2030 i el projecte de renovació museològica, museogràfica i arquitectònica de l’equipament.

En l’àmbit de la conservació i restauració, té una llarga trajectòria en la coordinació de projectes de restauració arquitectònica i de béns mobles i ha estat coordinadora de la Xarxa de Museus i equipaments patrimonials pirinencs.

Clara Arbués és també membre de la Comissió Territorial de Patrimoni de l’Alt Pirineu, del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Andorrà, del Secretariat Interdiocesà de Custòdia i Promoció de l’Art Sacre (SICPAS), de la Comissió Mixta de Generalitat de Catalunya – Església Catalana, així com del Consorci del Romànic de la Vall de Boí i del Consorci de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu. Actualment, forma part també del Consell de Redacció de la Candidatura de Patrimoni Mundial “Els testimonis materials de la formació de l’estat dels Pirineus: el Coprincipat”.