La sàlvia: El tresor medicinal

La sàlvia, bona per a la salut i bona a la cuina (Getty images)

La sàlvia, coneguda científicament com a Salvia officinalis (de la família de les Lamiàcies), és una herba aromàtica originària de la regió mediterrània que ha jugat un paper important en les pràctiques medicinals i culinàries des de temps antics. Amb fulles grans i un aroma intens, la sàlvia no només és apreciada a les cuines on es fa servir per a realçar el sabor de plats com les pastes, les sopes i les carns, sinó que també ofereix una sèrie de beneficis per a la salut que sovint passen desapercebuts.

I és que la sàlvia ha estat considerada una herba amb propietats màgiques en diverses tradicions. Moltes cultures antigues creien que la sàlvia tenia el poder de purificar i protegir contra les energies negatives.





Propietats medicinals de la sàlvia

La sàlvia conté diversos compostos beneficiosos, com els àcids rosmanol i carnòsic, entre d’altres, així com antioxidants i diversos nutrients essencials. Aquests elements confereixen a la sàlvia les seves propietats medicinals, que inclouen:

Millora la memòria i la concentració: S’ha suggerit que els antioxidants presents a la sàlvia podrien tenir efectes positius sobre la memòria i la funció cognitiva.

Propietats antiinflamatòries: La sàlvia pot ajudar a reduir la inflamació en el cos, la qual cosa és especialment rellevant per a problemes com ara l’artritis.

Suport a la digestió: Les propietats carminatives de la sàlvia ajuden a alleujar problemes digestius com ara la indigestió i els gasos.

Antimicrobiana: La sàlvia també ha demostrat tenir propietats antimicrobianes, i per tant, combat les infeccions.