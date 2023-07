Coberta del llibre Ciutat morta, de Shane Stevens

Títol: Ciutat morta

Autor/a: Shane Stevens

Pàgines: 496

Editorial: Clandestina

Jersey City, un lloc de la històrica immigració italiana, tan a prop de les llums de Manhattan, però incommensurablement lluny del seu esplendor, també és un paradís de la máfia. A principis dels anys setanta, la majoria dels negocis legals i il·legals de la ciutat eren dirigits per dos grans grups, un liderat per Joe Zucco i l’altre per Alexis Machine.

Són organitzacions ámpliament ramificades, basades en una jerarquia de ferro i unes regles de conducta que constitueixen l’altra cara de la moneda d’una vida sacrificada per l’ambició als diners fàcils. Bons nois, picciotti, companys: despietats i sense escrúpols, els homes de Joe Zucco desborden cinquanta anys convençuts que són els reis del món, amb dificultat per a respirar i passió pel prostíbul, i joves de vint anys sense família que posen la seva sang a prova de fred creient que realment poden tenir éxit, per a arribar al cim de l’escala.

Tenen noms com Charly Flowers, Harry Strega, Frank Farrano i Hymie Cole. Cadascú té una història diferent, gairebé tots un destí comú; alguns fins i tot tenen cor, però resulta que ningú no pot confiar realment en ningú. Shane Stevens ha forjat una novel·la sobre el crim organitzat italo-nord-americá digna de les millors pel·lícules del génere.





Font: lacasadellibro