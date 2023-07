69 anys del Blue moon of Kentucky d’Elvis Presley

Un 5 de juliol de 1954, Elvis Presley, gravava, als estudis de Sun Records, I love you because, Blue moon of Kentucky’ i ‘That’s all right’. En vint-i-quatre hores, quan el locutor de Memphis, Dewey Phillips, va començar a radiar l’enregistrament de les cançons que li va passar Sam Phillips (productor i propietari de Sun), la història de la música popular occidental va canviar del tot.

Ara fa, doncs, 69 anys, el rock and roll prenia identitat pròpia i, en aquell moment, estava naixent la primera estrella que l’abanderaria durant molts anys. Ja mai res tornaria a ser igual en el món de la música. Fins a tal punt que ningú li ha tret la vitola de rei del rock.





Font: EfeEme.com