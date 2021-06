Cinquanta falles, enllestides per a la baixada d’Alàs

L’anunciada baixada de les falles d’Alàs, que es durà a terme el pròxim dia 23 de juny a les 22 h, ja té gairebé a punt tots els preparatius per a la seva celebració.

De tots aquests preparatius, l’elaboració de les falles és el que ha comptat amb una major participació per part dels veïns del municipi, que s’han implicat plenament en els tallers organitzats amb aquesta finalitat. Durant gairebé dos mesos, els dissabtes a la tarda d’Alàs han estat dedicats a la construcció de les falles, amb la implicació de veïns i veïnes de totes les edats per tenir tot el material a temps per a la baixada del dia 23.

El disseny i la construcció de les falles ha estat un aprenentatge il·lusionant per part de totes les persones implicades. Prèviament, hi ha hagut una tasca de consulta i d’assessorament amb altres organitzacions fallaires del Pirineu i amb la Càtedra d’Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus de la Universitat de Lleida (UdL). Finalment, la mateixa experiència d’alguns dels futurs fallaires d’Alàs, un d’ells antic fallaire a la vall de Boí, s’ha optat per un model de falla ribagorçà, amb un mànec d’avellaner d’uns dos metres de llarg i una tulipa de fusta de pi a l’extrem que conté la teia.

El material ha estat recollit durant els darrers mesos per tot el municipi d’Alàs i Cerc. En aquesta tasca s’ha comptat amb la col·laboració del Parc Natural del Cadí-Moixeró, a través de l’ajuda dels seus guardes en la localització i la preparació del material per cremar.

L’Ajuntament d’Alàs i Cerc ha posat a disposició dels fallaires els baixos del Centre Cívic d’Alàs per a la preparació de les falles i s’ha encarregat de sol·licitar els permisos i fer tots els preparatius per acollir els 200 espectadors, tots ells veïns d’Alàs, a la plaça on arribaran els fallaires.

Cal destacar la col·laboració d’una trentena de voluntaris d’Alàs i d’altres poblacions de la rodalia en les diverses tasques relacionades amb la seguretat de la baixada i en l’acollida i l’acomodació dels espectadors, en un context en què encara són vigents les restriccions degudes a la pandèmia de la Covid-19.

En aquest sentit, cal recordar que enguany l’arribada de les falles serà un espectacle reservat per als veïns d’Alàs, però que la mateixa naturalesa de l’activitat permetrà contemplar la baixada de falles des de les rodalies de la Seu d’Urgell. La comissió organitzadora de la baixada de les falles d’Alàs i els mateixos fallaires demanen que, per poder garantir una baixada amb èxit que es pugui repetir en anys posteriors amb normalitat, la població interessada prengui paciència i respecti aquestes restriccions d’accés a Alàs que, en qualsevol cas, no impediran veure la baixada amb una millor perspectiva.