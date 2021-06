Boí Taüll acollirà els Campionats d’Europa d’Esquí de Muntanya del 2022

L’estació de muntanya de Boí Taüll serà la seu dels Campionats d’Europa d’Esquí de Muntanya que se celebraran del 8 al 13 de febrer del 2022. La Federació Internacional d’Esquí de Muntanya (ISMF) ha seleccionat la candidatura de l’estació ribagorçana per celebrar-hi la pròxima edició.

Durant els sis dies de celebració dels Campionats d’Europa es disputaran les proves d’sprint, vertical, individual i relleus. Els Europeus 2022 són les proves més importants del calendari internacional d’esquí de muntanya de la pròxima temporada.

La concessió per a Boí Taüll arriba en un moment clau d’aquesta especialitat esportiva, ja que s’espera que aquest any es faci oficial la seva inclusió en els Jocs Olímpics d’hivern de Milan Cortina del 2026. L’esquí de muntanya ja va ser especialitat esportiva en els passats Jocs Olímpics de la Joventut de Lausana 2020 en la qual es van aconseguir tres medalles (una d’or i tres de bronze) gràcies a l’extraordinari paper dels esportistes catalans Maria Costa, Ares Torra, Ot Ferrer i Marc Radua.

La celebració amb èxit de dues edicions dels Campionats d’Espanya i diverses proves de la Copa d’Espanya en els darrers anys, ha estat un factor clau per a la concessió de la competició més important en l’àmbit continental per part de la Federació Internacional d’Esquí de Muntanya. La candidatura ha estat avalada i compta amb el suport de la Federació Espanyola (FEDME).

Les últimes edicions dels Campionats d’Europa d’Esquí de Muntanya s’han celebrat a les estacions de Nicolosi (Itàlia),Salvan-Les Marécottes (Suïssa), Ordino Arcalís (Andorra) i Pelvoux Vallouise (França).

Boí Taüll compta amb la cota esquiable més alta dels Pirineus i amb grans cims que la fan idònia per a la pràctica de tota mena d’especialitats esportives relacionades amb la neu i els desnivells. La presidenta d’FGC, Marta Subirà, afirma que “des de fa anys, l’estació té la ferma voluntat d’apostar per l’esquí de muntanya. En aquest sentit, dins del seu domini esquiable Boí ofereix quatre itineraris específics per a aquesta modalitat i, durant la temporada d’hivern, disposa d’un forfet de temporada exclusiu adreçat al públic practicant d’esquí de muntanya, vàlid per a totes les estacions d’FGC Turisme”. Boí Taüll disposa, a més, de 14 excel·lents forapistes per practicar l’esquí de muntanya i el freeride en zones properes a l’estació, amb cims superiors als 2.500 metres.