Els Capricorn heu de cuidar més la salut del 21 al 27 de juny

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

La teva sinceritat és el que t’obre portes, encara que algunes persones no sàpiguen interpretar-la els que et coneixen saben la grandesa del teu cor. En el treball et traslladaran a un altre departament i el teu impuls serà dir que sí immediatament, no et precipitis.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Començaràs la setmana amb uns plans sentimentals ben definits, però és possible que es torcin, posa molt amor i assoliràs l’harmonia. En el treball comprometre’t amb el que no podràs complir et suposarà un aclaparament, aprèn a dir que no.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Si desitges tenir parella solament per a viure una aventura, és possible que no aconsegueixis el que busques i és que l’amor que pot aparèixer et deixarà penjat per a sempre. Treball: una persona de l’entorn laboral està disposada a tot per a congraciar-se amb tu.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Compartir uns moments romàntics amb la persona que estimes pot ser, ara mateix, la teva màxima aspiració. En el treball pots comprovar que quan generes calor humana i amistat i no tems al rebuig, tot al teu voltant millora.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Un amic especial podria confiar-te un secret que possiblement ja coneguis, però hauràs de dissimular. En el treball pensa abans de parlar, podries ficar la pota i quedar malament o fer quedar malament a algú que t’ha presentat com a excepcional.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Pots ser dur/a i molt dràstic/a en algunes de les teves valoracions, planteja’t quan jutgis a la gent per què necessites ser tan exigent. En el treball si et quedes sense arguments i sents que la ira es va apoderant de tu, distancia’t.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Conciliar els teus interessos amb els de la teva parella requereix una mica de comprensió, empatia i respecte. No et tanquis a l’amor per por del desamor. En el treball si necessites que algun company t’ajudi a gestionar quelcom que desconeixes, demana-li i no tinguis dubtes.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Generar expectatives sentimentals quan no tens les coses massa clares pot acabar provocant una confusió dolorosa. En el treball no tibis la corda, relaxa la teva ment. És una setmana difícil, no agreugis la situació amb exigències.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Un gran amic per qui hauries posat la mà al foc podria decebre’t, potser hauràs de recordar que ningú és perfecte. En el treball et falta enginy, no és concebible que algú com tu no es prengui la vida a grans riallades. Escolta, assabenta’t i calla.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Sabràs dir les coses amb delicadesa, més del que ho sols fer i els que t’envolten agrairan la teva actitud. Cuida més la teva salut, apunta’t a classes de gimnàstica correctiva. El treball, fer les coses bé, costa menys que fer-les malament, aplica’t i gaudeix.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Una setmana mogudeta, si tenim en compte que podem passar de l’amor a l’odi en segons. Recapacita, reconeix també els teus errors, perdona les ofenses, fes creu i ratlla. Somriu-li més a la vida i a la gent. T’espera alguna cosa molt gratificant.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

L’entrada del sol en càncer afavoreix els viatges, els canvis de vida i les nits romàntiques, gaudeix en parella o amb els amics. Aprofita-ho. En el treball ofereix-li a una persona l’oportunitat de trobar una feina, és una enorme satisfacció.