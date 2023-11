Cinc estudiants de l’MIT faran una estada formativa a les escoles del país

El Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Cinc estudiants del Massachusetts Institute of Technology (MIT) faran una estada entre el 10 i el 31 de gener als centres d’ensenyament secundari i batxillerat dels tres sistemes educatius del país. Concretament, col·laboraran a l’Escola Andorrana de Batxillerat, al Lycée Comte de Foix, al Col·legi Espanyol María Moliner, al Col·legi Sant Ermengol i al Centre de Formació Professional.

Aquesta estada s’emmarca en el programa Global Teaching Lab de la universitat nord-americana i permet als estudiants d’aquest centre col·laborar amb els docents del país en les classes de matemàtiques, biologia, química, ciències i tecnologia en llengua anglesa.

Aquest programa de col·laboració entre el Govern i el MIT, engegat el 2017, s’adequa a les particularitats d’un sistema educatiu multilingüe i plural, com ho són els presents al Principat, i reforça l’aprenentatge de les competències científiques dels alumnes. Es tracta d’un programa pioner i innovador que no ofereix cap altra institució en aquest format i que en les edicions anteriors ha estat molt ben valorat tant per les escoles, l’alumnat i les famílies com pels estudiants del MIT.

El programa cobreix les despeses de desplaçament entre els Estats Units i Andorra dels estudiants, la cobertura sanitària, els tràmits administratius requerits i diners de butxaca per a petites despeses, ja que els estudiants no són remunerats per la seva tasca a les aules i durant l’estada al Principat s’allotjaran amb famílies d’acollida voluntàries.