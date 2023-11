Bonell exposa a Lisboa les mesures del Govern per a garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a la cultura

La ministra Mònica Bonell, darrera fila, quarta per la dreta (SFGA)

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha exposat les mesures que du a terme el Govern per a fomentar la diversitat cultural i la igualtat d’oportunitats en l’accés a la cultura a la reunió de ministres de cultura iberoamericans, en el marc del VIII Congrés Iberoamericà de Cultura, celebrat aquesta setmana a Lisboa, Portugal.

D’una banda, Bonell ha detallat el programa de subvencions per a finançar projectes culturals, que permet als agents de la cultura desenvolupar projectes i manifestacions que fomenten la diversitat de les expressions culturals al país, la qual cosa mobilitza el públic, en crea de nou, i garanteix a la ciutadania un accés a la cultura diversificat i regular.

Així mateix, la ministra de Cultura, Joventut i Esports ha explicat la política del Govern per a millorar l’accessibilitat física i digital de la ciutadania a les infraestructures culturals, a través de l’eliminació de les barreres físiques en museus, monuments i equipaments, així com el desenvolupament de continguts innovadors adaptats a les persones amb capacitats diverses.

De la mateixa manera, Bonell ha fet èmfasi en la política de contenció de preus per a tota la programació cultural que ofereix el Ministeri de Cultura, incloent-hi les polítiques de descomptes per a diversos col·lectius, tant per als espectacles com per a l’entrada als diferents equipaments museístics del país. Totes, doncs, segons la titular de cultura, mesures que fomenten la diversitat cultural i faciliten l’accés a tota la ciutadania a la producció i el consum cultural.

A més, Mònica Bonell ha compartit amb els seus homòlegs iberoamericans diverses propostes enfocades a millorar la cooperació i la coordinació entre els Estats per a la formulació i l’aplicació de polítiques culturals públiques. Com per exemple, la importància de l’establiment de xarxes i de les plataformes de diàleg per als experts, els programes d’intercanvi i de diplomàcia cultural, la investigació i l’anàlisi de dades, i el desenvolupament de les capacitats dels professionals públics de la cultura.

Finalment, la trobada també ha servit per a assistir a diverses reunions al voltant de les diferents dimensions de la cultura, en les quals els ministres iberoamericans, juntament amb experts culturals, han intercanviat coneixements, millors pràctiques i han exposat oportunitats de col·laboració.