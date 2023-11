Inscripcions per als cursos de preparació de la prova de graduat en segona ensenyança i la d’accés a la nacionalitat

Cartell dels cursos de preparació impartits al CFLV (Govern d’Andorra)

El Centre de Formació al Llarg de la Vida ha obert aquest dijous el període d’inscripció per als cursos de preparació per a la prova de graduat en segona ensenyança per a candidats lliures i el diploma de ciències humanes i socials d’Andorra, que forma part del procés accés a la nacionalitat andorrana.

Les formacions s’imparteixen aquest segon trimestre i es duran a terme del 4 de desembre del 2023 al 7 de març del 2024. Les persones interessades a fer els cursos podran fer la inscripció del 16 al 24 de novembre al web http://www.cflv.ad/. Els cursos són gratuïts, estan adreçats a persones majors de 16 anys i es duen a terme de dilluns a dijous de les 19 h a les 22:30 hores.

Les persones interessades en fer aquests cursos poden obtenir més informació adreçant-se al Centre de Formació al Llarg de la Vida (CFLV), trucant al telèfon +376 741 465, enviant un WhatsApp al +376 605 375 o bé, a través del correu electrònic cflv@educand.ad.