Celebrar el Dia dels Museus amb un tast de formatges

Cartell anunciant el Dia Internacional dels Museus a la Seu (Aj. la Seu)

En motiu del Dia Internacional dels Museus, que se celebra anualment el 18 de maig, l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell organitza la visita guiada sobre ‘La ruta del formatge’ el proper dissabte 20 de maig, a les cinc de la tarda, que es complementarà amb una degustació de formatges de l’Alt Urgell. Per a assistir-hi cal fer inscripció prèvia. L’activitat és gratuïta.

A més, dijous 18 de maig, durant tot el dia (de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores) l’Espai Ermengol celebrarà una jornada de portes obertes, amb entrada gratuïta. Per a més informació: info@espaiermengol.cat – www.espaiermengol.cat

Per a aquesta edició, l’International Council of Museums (ICO) proposa celebrar el Dia Internacional dels Museus sota el lema ‘Museus, sostenibilitat i benestar’. I és que els museus contribueixen de manera fonamental al benestar i desenvolupament de les comunitats. Com a institucions de confiança i importants fils en el teixit social, estan en una posició única per a crear un efecte de cascada que fomenti el canvi positiu. Els museus poden contribuir de moltes maneres a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible: des del suport a l’acció climàtica i el foment de la inclusió, fins a la lluita contra l’aïllament social i la millora de la salut mental.