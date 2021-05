Celebració de l’aplec de Sant Romà de Vila

Enguany s’ha tornat a celebrar el tradicional aplec a l’església de Sant Romà de Vila, a Encamp. En aquesta ocasió, la celebració s’ha emmarcat en la Visita Pastoral a la parròquia de l’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives.

Vives ha estat rebut pel cònsol menor encampadà, Joan Miquel Rascagnères, i pel rector i vicari episcopal, mossèn Antoni Elvira.

La missa, per les mesures sanitàries, s’ha celebrat a l’exterior de la petita església romànica del segle XII. A la seva homilia, l’arquebisbe ha subratllat el plaer i el goig de presidir el tradicional aplec de St. Romà de Vila, enguany dins el marc de la Visita Pastoral que aquest curs 2020-21 realitza a la Parròquia d’Encamp i que malgrat les dificultats provocades per la pandèmia ha permès conèixer les realitats de la parròquia de primera mà com es va fer amb la trobada telemàtica amb els membres del Comú d’Encamp o la visita al cementiri de la parròquia per pregar pels difunts.

L’arquebisbe ha subratllat com Sant Romà, que els habitants de Vila tenen com a protector i intercessor, va ser un màrtir que va donar la seva vida per seguir Jesús, durant la persecució de Dioclesià (s.IV) que li van tallar la llengua perquè no seguís exhortant a convertir-se al cristianisme als pagans. El miracle que se li atribueix és que malgrat això va continuar parlant i predicant Jesús. Ha valorat que cal aprendre dels màrtirs i parlar i donar testimoni de Jesús en la nostra vida de cada dia i en els nostres ambients.

A més, en la festa litúrgica de Maria Mare de l’Església, Vives ha subratllat la importància del misteri de la maternitat espiritual de Maria que no deixa de cuidar i vetllar per l’Església. Així, ha animat els fidels a donar-se i regalar-se per amor com ho fan els pares i les mares que estimen els seus fills i fan donació d’ells mateixos i ha exhortat els fidels a ser compromesos i solidaris en l’amor, especialment envers els més necessitats.

La celebració ha acabat amb la cantada dels tradicionals goigs a llaor de St. Romà de Vila.