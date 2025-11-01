CCIS: Jornada “Ciberseguretat 360°” per a ajudar les empreses andorranes a protegir els seus actius digitals

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) organitza el dijous, 20 de novembre, la jornada titulada “Ciberseguretat 360°”, una sessió adreçada a empreses, directius i professionals del país per a conscienciar i capacitar sobre els riscos i les solucions en matèria de seguretat digital. L’acte tindrà lloc a l’Art Hotel d’Andorra la Vella de 9.15 h a 13.30 h i compta amb la col·laboració d’Andorra Business, Andorra Digital i l’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra i també amb el suport d’ACTINN.
L’objectiu de la jornada és oferir coneixements pràctics i estratègics per a protegir els actius digitals de les empreses en un entorn cada vegada més complex i amenaçat. Durant el matí, experts del país i especialistes del sector compartiran casos reals, tendències i bones pràctiques per a ajudar els professionals a prendre decisions estratègiques en matèria de seguretat digital.
Un programa complet amb ponències i casos pràctics
La sessió s’obrirà amb la benvinguda del president de la Cambra, Josep Maria Mas, i de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol.
Tot seguit, Bruno Pérez Juncà, divulgador de ciberseguretat i pèrit judicial informàtic forense oferirà la conferència inaugural “Ciberseguretat actual i real”, una visió clara i actualitzada sobre els principals riscos que afronten les empreses.
La jornada continuarà amb la taula rodona “Ciberamenaces emergents: com protegir les empreses davant els nous reptes”, moderada per Ignasi Martín, director general d’ACTINN, amb la participació de Jordi Ubach, responsable de l’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra; Àlex Estalés, del Grup de Delictes Tecnològics de la Policia; i un representant d’INCIBE, que aportaran una visió integral dels reptes d’avui dia i de les estratègies de prevenció i resposta.
Després de la pausa-cafè, el CEO d’Alpine Security, David Julián, oferirà una demostració pràctica titulada “Desmuntant la seguretat: com es compromet un compte en 30 minuts”, on mostrarà de forma real com es produeix un atac i quines mesures es poden adoptar per a evitar-lo.
Finalment, la taula “Casos reals de ciberatacs a Andorra”, moderada per Ivan Armengod, reunirà David Camps (Andornet), Jorge Garcés (Aumentium) i Joan Guixà (SinzerAD), que compartiran experiències i aprenentatges derivats de ciberincidents viscuts al país.
La cloenda de la jornada anirà a càrrec del ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell.
Amb l’organització d’aquesta jornada centrada en la ciberseguretat aplicada a les empreses i als professionals, la Cambra vol fomentar la cultura de la ciberseguretat dins les organitzacions i subratllar la importància de la formació contínua i, sobretot, de la prevenció.
Aquest acte complementa els diferents cursos i formacions que actualment ofereix la Cambra en matèria de ciberseguretat, i dona continuïtat a la primera jornada celebrada el passat 27 de gener, sota el títol “IA en acció: transformació i futur empresarial”.
L’activitat és gratuïta amb places limitades i cal inscripció prèvia a través del web de la Cambra (www.ccis.ad).