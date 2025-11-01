El Museu de Llívia demana ajut per a identificar de quina casa cerdana prové la biga que acaba de ser restaurada

Aquests dies, la conservadora i restauradora de béns culturals, Marta Prunera, ha estat a Llívia fent tasques de restauració d’una biga de fusta que hauria format part d’una balconada d’una casa cerdana. L’objecte estava molt castigat pel corc, superficialment, i Prunera ha hagut de sanejar l’atac d’aquest insecte. S’ha fet una neteja mecànica en sec, desinsectació com a tractament curatiu i preventiu, consolidació i reintegració d’algunes parts que saltaven amb facilitat per la seva debilitat i, per últim, una protecció final.
Però, què se sap d’aquesta peça de fusta? D’on prové? Com ha arribat al Museu? Del cert és que ben poca cosa, pel que fa aquestes qüestions. És per aquesta la raó que el Museu de Llívia ha fet una crida i demana ajut a la població per a esbrinar de quina casa era originària. El que és segur és que la peça es trobava arraconada en un dels magatzems municipals i que la brigada municipal, en el seu dia, va recollir-la i la va guardar. Quan? Tampoc no se sap.
“Per les seves característiques la biga, molt possiblement, formava part d’una balconada gran i, per tant, hauria estat en una casa cerdana gran”, explica el director del museu, Gerard Cunill. “I, més tard, va ser reutilitzada i reaprofitada, pel fet que està tallada i l’han tornat a pintar, un cop ja posada. Qui sap si fou usada com a llinda d’un portal d’un habitatge”, detalla la restauradora del museu, Foix Montaner.
Cunill creu que la peça era d’una casa de Llívia o del seu entorn més immediat, tenint en compte les dimensions de la biga —de 4,40 metres de llargada— i, per tant, de difícil maneig.
El tractament de restauració ha servit per a impregnar la biga amb un producte especial que la protegeix a llarg termini de futurs atacs de corcs. La biga romandrà ben conservada, ara, a un dels magatzems municipals en espera de ser exposada. “Té un valor històric important. Per la data, 1693, i per les lletres gravades i la simbologia religiosa dels gravats que hi apareixen, amb algunes creus ben visibles”, afirma Cunill que afegeix que “la peça encaixa perfectament en la futura exposició del museu, ja que servirà per a explicar el conjunt patrimonial i històric de Llívia”.
A la biga, a banda de la data, hi apareix diferents lletres que conformen els conjunts “CAROS” o “CARIS”, “EGO”, “NI” i “ES”. L’actuació de restauració ha estat possible gràcies a una subvenció que ha atorgat el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.