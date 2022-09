Catalunya: Nova campanya policial preventiva d’ús del cinturó, casc i sistemes de retenció infantil

Fins a diumenge 18 de setembre de 2022, el Servei Català de Trànsit (SCT) posa en marxa juntament amb Mossos d’Esquadra i Policies Locals una nova campanya policial preventiva d’ús del cinturó, casc i sistemes de retenció infantil.

Aquesta és la segona campanya d’enguany orientada a l’ús dels dispositius de seguretat passiva i la dinovena de les campanyes preventives i integrals de les policies de Trànsit de Catalunya que l’SCT coordinarà aquest 2022.

350 denúncies diàries en una setmana per no portar els sistemes de seguretat passiva o no fer-ne un ús adequat

En la darrera campanya orientada al control de l’ús dels dispositius de seguretat passiva (febrer 2022), els Mossos d’Esquadra i les Policies Locals van imposar un total de 2.445 denúncies, unes 350 diàries. El 86% d’aquestes infraccions detectades van correspondre al cinturó de seguretat (2.097 sancions). La resta de sancions van ser pel casc (202) i pels sistemes de retenció infantil (146).

Els elements de seguretat passiva són bàsics per a salvar vides en cas de sinistre viari. No utilitzar-los o fer-ho de manera incorrecta agreuja les conseqüències de lesivitat de les víctimes. L’SCT considera primordial donar continuïtat a aquestes campanyes intensives per a seguir conscienciant els conductors i la resta d’usuaris dels riscos i conseqüències d’aquesta acció.

Aquest 2022, el 9% de les víctimes per accident de trànsit no duien el cinturó cordat, un percentatge que el 2019 era del 7%. Si es posa el focus en el morts, de les 68 víctimes mortals registrades en turismes, furgonetes i camions enguany, un total de 14 no duien cordat el cinturó de seguretat, el que suposa el 20,6% de les víctimes mortals a les carreteres catalanes en aquest tipus de vehicles. A més 3 motoristes dels 28 morts enguany no utilitzaven correctament el casc.

No utilitzar els sistemes de seguretat passiva o utilitzar-los inadequadament suposa una sanció econòmica de 200 euros i la pèrdua de 4 punts del carnet de conduir.