L’ascens a 2a fa que el FC Andorra dobli els seus abonats, de 600 a 1.300

El director esportiu del FC Andorra, Jaume Nogués, es mostra satisfet amb la feina aconseguida per part de l’administració i amb la xifra assolida. “S’agreix, sobretot, al consell d’administració la feina que ha fet, aconseguir amb un límit de 4 milions més de quan es va començar, és una feina que costa, no és simple que ens ho hagin pogut acceptar. I jo creia que no s’arribaria a tant”.