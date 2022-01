Catalunya elimina el toc de queda nocturn, i prorroga la resta de mesures anti-Covid

La Comissió Delegada del Govern català en matèria de COVID-19 ha aprovat eliminar la limitació de la mobilitat nocturna d’una de la matinada a sis del matí a partir de la mitjanit de dijous a divendres. El toc de queda afectava els nuclis amb major afectació de la Covid-19, entre d’altres poblacions, la Seu d’Urgell. Tanmateix, ha decidit mantenir durant una setmana més la resta de les mesures que van entrar en vigor el 24 de desembre per contenir la propagació del virus a Catalunya. La pròxima revisió de les restriccions es farà en set dies i no en cada catorze dies com fins ara.

L’objectiu d’aquesta pròrroga és mantenir la reducció de la interacció social i el moviment de la ciutadania, per frenar l’ascens de contagis i disminuir la pressió assistencial al sistema sanitari. La resolució que estableix aquestes mesures serà enviada demà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ja va avalar les restriccions el 23 de desembre passat.

D’aquesta manera, es mantindrà durant set dies més la limitació de les trobades socials, que no poden superar les deu persones, tant a l’interior com a l’exterior i tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic. D’altra banda, la capacitat màxima a l’interior de bars i restaurants continuarà sent del 50% (i del 100% a les terrasses), mentre que l’aforament a comerços i empreses de serveis serà del 70%, el mateix percentatge que en instal·lacions i equipaments esportius tancats. Els locals d’oci nocturn romandran tancats, mentre que l’aforament de sales de concert, teatres, cinemes, auditoris i circs amb carpa serà del 70%, un percentatge que també s’aplica a sales de vetlla, enterraments i altres cerimònies.

El teletreball es manté com a prioritari en l’Administració de la Generalitat i es recomana fermament en l’àmbit laboral privat. Finalment, el Govern insisteix en la necessitat de continuar mantenint les mesures bàsiques de prevenció davant de la COVID-19, com ara fer un ús correcte de la mascareta, mantenir la distància sempre que sigui possible i aplicar les mesures higièniques i de ventilació.