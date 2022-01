Es detecten més de 400 casos de la Covid-19 mentre redueix la pressió a l’UCI

Actualment hi ha 4.567 casos actius (-472), 16 dels quals estan ingressats a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, 8 d’ells a planta i 8 (-1) a l’UCI (4 dels quals resten amb ventilació mecànica). Martínez Benazet ha assenyalat la disminució de la pressió en aquesta àrea, on hi ha un pacient menys ingressat i on en les darreres hores s’han pogut extubar alguns pacients. La xifra total de casos des de l’inici de la crisi sanitària és de 31.007 (+402) i s’han registrat un total de 26.296 altes (+874). El total de defuncions fins a la data és de 144.

Quant al procés de vacunació, el ministre ha posat en relleu que ja s’han administrat 148.949 vacunes (57.670 primeres dosis, 56.901 segones i 34.378 terceres).