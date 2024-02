Catalunya: Campanya policial de control d’alcohol i drogues al volant aquest Carnaval

Un control de la Policia catalana (Govern.cat)

El Servei Català de Trànsit (SCT) coordina amb el cos dels Mossos d’Esquadra i les Policies Locals una campanya intensiva de controls fins dimecres 14 de febrer, per a combatre la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues a les carreteres i zones urbanes, coincidint amb la celebració de Carnestoltes.

Els controls policials de drogoalcoholèmia es desplegaran pel conjunt del territori i es faran de manera aleatòria i en qualsevol moment del dia, per tal de conscienciar la ciutadania que el consum d’alcohol i drogues pot provocar accidents de trànsit mortals i greus. En concret, al llarg d’aquesta campanya preventiva, els Mossos d’Esquadra tenen previst realitzar 785 controls de drogues i alcohol al conjunt de la xarxa viària catalana.

En la mateixa campanya de l’any passat es van imposar 828 denúncies per positiu en alcoholèmia (656 per via administrativa i 172 per via penal), el que suposa un 6% del total de proves d’alcoholèmia realitzades. Aquestes xifres de la campanya preventiva del passat Carnestoltes indiquen que cada dia es va denunciar una mitjana de 118 positius per alcoholèmia. D’altra banda, de les 893 proves d’estupefaents efectuades, en 426 casos es va donar positiu, un 48% del total.

L’SCT recorda que el consum d’alcohol i drogues i la conducció són totalment incompatibles i que, tot i que se circuli amb una taxa d’alcoholèmia dins dels marges legals permesos, el risc d’accident es pot incrementar, atès que l’única taxa segura és 0,0%. Cada any entre el 30 i 40% dels conductors morts havien consumit alcohol o drogues. En concret quatre de cada deu conductors o vianants morts el 2022 (un 39%) havien consumit alcohol, drogues o psicofàrmacs, segons dades de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya (IMLC) en base a les anàlisis realitzades a 218 víctimes mortals per accident de trànsit tant en zona interurbana com urbana. D’aquests, destaca que més de la meitat dels morts (un 54,5%) eren homes i viatjaven en turisme.