Tercera medalla de Gina del Rio als Mundials júnior de Planica

Gina del Rio amb l’or, la plata i el bronze, les medalles guanyades a Planica (FAE)

Tenia un or a la cursa Sprint del passat dilluns. Després va sumar el bronze als 20km mass start del dimecres. Avui tocava 10km individuals en clàssic i s’ha penjat la plata. Els Campionats del Món júnior d’esquí de fons de Planica (Eslovènia) formen ja part de la història de l’esport andorrà gràcies a Gina del Rio. Una cita absolutament memorable en la qual Gina del Rio, de 20 anys, avui divendres ha arrodonit la seva actuació amb una tercera medalla, en aquest cas de plata.

Després de les tres voltes a un circuit de 3.3km, l’andorrana ha finalitzat segona amb un crono de 26.48,6, a 8,5 segons de la sueca Evelina Crusell, que s’ha imposat amb 26.40,1. Tercera al podi ha estat la noruega Anniken Sand, a 23,4 segons de Crusell.

L’andorrana sortia amb el dorsal 7 i començava ja d’inici a marcar els millors temps. Al quilòmetre 1.85 Del Rio era el millor temps, seguida per la italiana Iris de Martin, que al final seria setena. Tercera era aquí la sueca Crusell a un segon.

Al quilòmetre 3.3, l’andorrana mantenia el seu avantatge sobre Crusell, amb 0.9s, i De Martin marxava a tres segons, però en el quilòmetre 5 Crusell es posava per davant amb 4,2 segons respecte a la Gina, que passava a ser segona, mentre que tercera ara era Sand, que al final seria tercera. En el quilòmetre 7.3, les posicions es mantenien, amb Crusell primera, a 8,3 segons Del Rio i a 19.7 Sand. Al final, en meta Gina del Rio mantenia la distància amb Crusell, que guanyava, i allunyava uns segons a Sand, que acabava tercera a 23,4 segons.





Les impressions

Gina del Rio, esquiadora: “Eren tres voltes de 3,3 i he intentat sortir amb cap sabent que era una cursa dura, i vigilant a les baixades perquè la pista estava perillosa. Però, crec que l’he sabut gestionar bastant bé i al final em quedaven forces per a arribar. També tenia molt bons esquís, i això m’ha permès fer totes les pujades bé, i els plans i baixades també”. “Avui era un dia complicat perquè està plovent, les condicions són canviants, però els skimans han fet molt bona feina i tenia uns esquís realment bons”. “Estic molt contenta de la feina, això és una feina de tots. Crec que som un gran equip i espero poder donar la talla quan passem de categoria. Mai t’esperes això, vens amb expectatives, tothom vol guanyar, però mai t’esperes això, almenys jo”.





Xabier del Val, entrenador: “Una alegria immensa. Era la carrera per ser en clàssic on menys esperances teníem de fer-ho bé. Té un valor afegit com ha pogut esquiar perquè aquesta pretemporada i durant el mes de gener hem treballat molt la tècnica en clàssic i avui ha donat els seus fruits”. “Em sembla increïble que marxi del Mundial amb tres medalles. Amb el temps ens donarem compte del valor que té això, perquè és una passada. Felicitar a la Gina per com ha esquiat, per la cursa que ha fet, i també felicitar als skimans por los esquís. Crec que teníem avui un molt bon material. Estic molt content per la Gina, per l’equip i per tots. Ara a celebrar-ho. És difícil posar paraules a tot això”.





Laura Orgué, director de la secció de fons de la FAE: “Medalla de plata… crec que impecable, no pot ser millor. Avui en clàssic sempre hi ha més dificultat per la tècnica i pel material, i avui hi havia condicions difícils per a encerar i l’equip tècnic ha treballat molt bé. La Gina ha demostrat que no baixa del podi, que ha sigut la corredora més regular de la competició, i demostra una classe, un nivell, una realitat i un potencial futur impecable. Se l’ha de felicitar moltíssim, perquè a més del nivell físic i hi ha l’aspecte mental, la gestió de tot això, que no és fàcil. La pressió que ha tingut i s’ha mantingut. És una corredora molt completa, ha estat al davant en totes les disciplines, i a nivell mental ha demostrat saber competint. Hem de continuar treballant perquè això és un treball de formigueta. Endavant amb el futur d’aquesta corredora…”.