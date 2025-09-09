Gerard de la Casa, campió d’Espanya de muntanya de turismes

By:
On:
In: Esports
El pilot andorrà, Gerard de la Casa (FotoEsport)
El pilot andorrà, Gerard de la Casa (FotoEsport)

Èxit majúscul el que va aconseguir aquest passat cap de setmana, Gerard de la Casa, a la penúltima prova del Campionat d’Espanya de Muntanya (CEM), disputada a l’illa canària de Tenerife, amb la prova XX Subida a los Loros. El pilot andorrà va aconseguir sumar els punts necessaris per a proclamar-se campió d’Espanya de Turismes i de la categoria 1, en una competició que va estar dominada pels pilots locals, grans coneixedors del terreny.

D’aquesta manera es va veure recompensat l’esforç de l’equip Gedith i de Baporo Motorsport en tota la logística per a poder disputar aquesta prova a les illes Canàries, lloc on feia quatre anys que no s’hi disputava una prova del Campionat d’Espanya. La carretera de los Loros on es va disputar la competició té una longitud de 8,1 km i en destaca els forts pendents, que en alguns trams arriba al 20%.

Conscient de la velocitat dels pilots canaris en el seu terreny, Gerard de la Casa després de les sessions d’entrenaments va demostrar la seva rapidesa a la primera pujada cronometrada en la qual només unes dècimes el van separar de la segona posició. A la segona cursa de competició, el pilot andorrà no va poder prendre la sortida a causa de problemes mecànics que l’equip Baporo Motorsport va erradicar i deixar el vehicle a punt per a la tercera i definitiva pujada. En aquesta, Gerard de la Casa va confirmar la quarta posició final de la prova i segellar la consecució matemàtica del títol de campió d’Espanya 2025.



Classificació XX Subida los Loros (Tenerife) categoria turismes

Cl.PilotVehicle1a cursa2a cursa3a  cursaTotal
1Sergio FuentesSkoda Fabia RS04:25.74604:26.20604:24.83208:50.578
2Ignacio CabezasPorsche 911 GT304:30.48604:27.17304:25.72608:52.899
3Javier AlfonsoCitroën C3 R504:32.07104:34.11804:31.03409:03.105
4Gerard de la CasaFord Fiesta04:30.78604:33.84409:04.630



Classificació provisional Campionat d’Espanya 2025

Cl.PilotVehiclepunts
1Gerard de la CasaFord Fiesta104
2Ismael ArqueroGolf GTI TCR63
3José A. López FombonaPorsche 911 GT357



Palmarès de Gerard de la Casa al Campionat d’Espanya de Muntanya

20251rCampionat d’Espanya de Muntanya de Turismes categoria 1Ford Fiesta
20251rCopa d’España de Muntanya classe 2Ford Fiesta
20242nCampionat d’Espanya de Muntanya de Turismes categoria 1Ford Fiesta
20241rCopa d’España de Muntanya classe 2Ford Fiesta
20232nCampionat d’Espanya de Muntanya de Turismes categoria 1Ford Fiesta
20231rCopa d’España de Muntanya classe 1Ford Fiesta
20221rCampionat d’Espanya de Muntanya de Turismes categoria 1Ford Fiesta
20192nCampionat d’Espanya de Muntanya de Turismes categoria 3Subaru Imprezza
20181rCampionat d’Espanya de Muntanya de Turismes categoria 3Subaru Imprezza
19941rCampionat d’Espanya de Muntanya Gr. AFord Escort Cosworth
19942nCampionat d’Espanya de Muntanya absolutFord Escort Cosworth
19922nCampionat d’Espanya de Muntanya Gr. ABMW M3
19832nCampionat d’Espanya de Muntanya agrupació 2Renault 5 Turbo

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]