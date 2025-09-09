Gerard de la Casa, campió d’Espanya de muntanya de turismes

Èxit majúscul el que va aconseguir aquest passat cap de setmana, Gerard de la Casa, a la penúltima prova del Campionat d’Espanya de Muntanya (CEM), disputada a l’illa canària de Tenerife, amb la prova XX Subida a los Loros. El pilot andorrà va aconseguir sumar els punts necessaris per a proclamar-se campió d’Espanya de Turismes i de la categoria 1, en una competició que va estar dominada pels pilots locals, grans coneixedors del terreny.
D’aquesta manera es va veure recompensat l’esforç de l’equip Gedith i de Baporo Motorsport en tota la logística per a poder disputar aquesta prova a les illes Canàries, lloc on feia quatre anys que no s’hi disputava una prova del Campionat d’Espanya. La carretera de los Loros on es va disputar la competició té una longitud de 8,1 km i en destaca els forts pendents, que en alguns trams arriba al 20%.
Conscient de la velocitat dels pilots canaris en el seu terreny, Gerard de la Casa després de les sessions d’entrenaments va demostrar la seva rapidesa a la primera pujada cronometrada en la qual només unes dècimes el van separar de la segona posició. A la segona cursa de competició, el pilot andorrà no va poder prendre la sortida a causa de problemes mecànics que l’equip Baporo Motorsport va erradicar i deixar el vehicle a punt per a la tercera i definitiva pujada. En aquesta, Gerard de la Casa va confirmar la quarta posició final de la prova i segellar la consecució matemàtica del títol de campió d’Espanya 2025.
Classificació XX Subida los Loros (Tenerife) categoria turismes
|Cl.
|Pilot
|Vehicle
|1a cursa
|2a cursa
|3a cursa
|Total
|1
|Sergio Fuentes
|Skoda Fabia RS
|04:25.746
|04:26.206
|04:24.832
|08:50.578
|2
|Ignacio Cabezas
|Porsche 911 GT3
|04:30.486
|04:27.173
|04:25.726
|08:52.899
|3
|Javier Alfonso
|Citroën C3 R5
|04:32.071
|04:34.118
|04:31.034
|09:03.105
|4
|Gerard de la Casa
|Ford Fiesta
|04:30.786
|–
|04:33.844
|09:04.630
Classificació provisional Campionat d’Espanya 2025
|Cl.
|Pilot
|Vehicle
|punts
|1
|Gerard de la Casa
|Ford Fiesta
|104
|2
|Ismael Arquero
|Golf GTI TCR
|63
|3
|José A. López Fombona
|Porsche 911 GT3
|57
Palmarès de Gerard de la Casa al Campionat d’Espanya de Muntanya
|2025
|1r
|Campionat d’Espanya de Muntanya de Turismes categoria 1
|Ford Fiesta
|2025
|1r
|Copa d’España de Muntanya classe 2
|Ford Fiesta
|2024
|2n
|Campionat d’Espanya de Muntanya de Turismes categoria 1
|Ford Fiesta
|2024
|1r
|Copa d’España de Muntanya classe 2
|Ford Fiesta
|2023
|2n
|Campionat d’Espanya de Muntanya de Turismes categoria 1
|Ford Fiesta
|2023
|1r
|Copa d’España de Muntanya classe 1
|Ford Fiesta
|2022
|1r
|Campionat d’Espanya de Muntanya de Turismes categoria 1
|Ford Fiesta
|2019
|2n
|Campionat d’Espanya de Muntanya de Turismes categoria 3
|Subaru Imprezza
|2018
|1r
|Campionat d’Espanya de Muntanya de Turismes categoria 3
|Subaru Imprezza
|1994
|1r
|Campionat d’Espanya de Muntanya Gr. A
|Ford Escort Cosworth
|1994
|2n
|Campionat d’Espanya de Muntanya absolut
|Ford Escort Cosworth
|1992
|2n
|Campionat d’Espanya de Muntanya Gr. A
|BMW M3
|1983
|2n
|Campionat d’Espanya de Muntanya agrupació 2
|Renault 5 Turbo