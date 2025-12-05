L’Espai Caldes acull “Figures de l’emancipació”, una exposició que reflexiona sobre la llibertat i la dignitat

L’Espai Caldes ha inaugurat aquest dijous al vespre Figures de l’emancipació, una exposició del reconegut artista urbà francès C215 (Christian Guémy), considerat un dels referents internacionals de l’art urbà contemporani. Conegut per la seva tècnica minuciosa d’estergit i per una paleta cromàtica d’una gran força expressiva, C215 presenta una sèrie de 30 retrats dedicats a figures que han contribuït a la lluita per la llibertat i l’emancipació a França.
La mostra pretén retre homenatge a personalitats històriques i contemporànies vinculades al pensament, la cultura i la defensa dels drets humans. Mitjançant una mirada sensible i compromesa, l’artista dona vida a rostres que simbolitzen la resistència i la dignitat humana. L’exposició convida a reflexionar sobre el rostre com a espai de memòria i sobre el paper de l’art urbà com a eina de reivindicació i d’identitat col·lectiva.
L’Espai Caldes complementa Figures de l’emancipació amb un programa d’activitats orientades a apropar el públic a l’univers de l’art urbà. En aquest sentit, s’ha programat el concert Rap de km 0 amb Mc Jordan (divendres 30 de gener, a les 20 h) que oferirà un directe ple d’energia, improvisació i lletres crítiques en català. Posteriorment, se celebrarà un taller infantil de dibuix urbà, retolació i tècniques del grafit (dissabte 21 de febrer, de 16.30 h a 18.30 h), impartit pels artistes grafiters Andrea Camp i Sim Marek. Els mateixos artistes oferiran un nou taller (dissabte 7 de març, de 15 h a 18 h) per a persones majors de 16 anys que vulguin conèixer de prop les tècniques de l’art urbà. Totes les activitats són gratuïtes i requereixen reserva prèvia a espai.caldes@e-e.ad o al +376 890 897.
L’entrada a l’exposició és gratuïta i es podrà visitar de dilluns a dissabte, de 10 h a 13.30 h i de 15 h a 19 h, fins el 13 de març.