Castellciutat tindrà un nou mural, que pintarà l’artista Lily Brick

L’artista Lily Brick (lily_brick)

Castellciutat es dotarà d’un nou mural al centre del poble. I en aquesta ocasió, com a novetat, se situarà a la part meridional del nucli: a la confluència del carrer de la Vila i del camí de les Porques, a tocar de la plaça de l’Ajuntament i del Local Social. Una votació popular ha servit per a decidir quina de les dues opcions proposades és la guanyadora, d’acord amb els dissenys presentats per l’artista de Juneda Lily Brick, que havia estat l’autora escollida en una selecció prèvia de projectes.

La votació es va dur a terme ja fa uns dies mitjançant una urna instal·lada a la plaça de l’Arbre. Hi van participar més de 150 veïns i veïnes. Oriol Augé, membre de la comissió CastellciutArt que impulsa aquestes creacions, ha valorat positivament tant la xifra de participants com el fet que aquestes jornades han servit per a intercanviar opinions, saber què pensa la població, “fer una mica de poble, que és del que es tracta”.

Augé ha celebrat el fet de poder comptar, per a aquest nou projecte, amb un altre nom reconegut en l’àmbit de l’art urbà. Mireia Serra Bernadó, més coneguda com Lily Brick, té prop de 30.000 seguidors a Instagram i actualment ja és una artista plenament consolidada en aquest terreny. De fet aquest mes d’agost, després que ja se l’havia escollit per a fer el pròxim mural de Castellciutat, ha aparegut a la llista de les 50 artistes urbanes més influents del món segons el llibre ‘Street art by women’, escrit per Diego López. A més a més, una de les seves creacions ha estat l’escollida per al disseny de la portada. Ella mateixa ha valorat aquesta elecció com “un orgull”, tenint en compte que es va iniciar en aquesta activitat ara fa pocs anys, pintant en finques abandonades de Balaguer, i que ara s’ha convertit en un referent per a moltes joves, a les quals anima a seguir el seu camí.

Quant al disseny elegit, des de la comissió han explicat a RàdioSeu que serà la recreació d’una fotografia en què hi apareixen dues noies cuidant d’una gallina. D’aquesta manera, “es vol fer un reconeixement a la pagesia i al sentiment de poble, de treballar la terra i de tenir cura dels animals”, ha detallat Oriol Augé. Com en anteriors ocasions, l’elecció de la façana s’ha fet tot garantint prèviament el consentiment dels propietaris de la casa i també el vistiplau de l’artista que l’ha d’executar.