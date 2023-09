Encamp: ‘Mou-te per la teva salut’ comença amb una sessió de tir amb arc

La sessió de tir amb arc va tenir una gran acceptació a Encamp (Comú)

Encamp ha donat el tret de sortida aquest divendres a la tarda a les activitats de ‘Mou-te per la teva salut’ amb una sessió de tir amb arc oberta a tothom. La iniciativa està impulsada pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i el Ministeri de Salut, juntament amb els set comuns.

El programa ‘Mou-te per la teva salut’ compleix enguany la tercera edició i per primera vegada complementa la tradicional marxa popular amb activitats intergeneracionals i adaptades per a tots els públics en el cas d’Encamp. El tir amb arc d’ahir a la tarda es va desenvolupar al pati de l’escola francesa i va comptar amb la presència del conseller d’Esports Infància i Joventut del comú d’Encamp, Xavier Fernàndez, i el secretari d’Estat d’Esports del Govern d’Andorra, Alain Cabanes.

Fernàndez va destacar que l’activitat de tir amb arc ha estat encarada “a tots els públics: joves, grans, famílies… És una practica d’esport saludable per a tothom”. A més, ha recordat que les activitats de ‘Mou-te per la teva salut’ continuaran a Encamp amb la marxa popular del 7 d’octubre, “on animo a tothom a venir i a gaudir del dia alhora que ens movem per la nostra salut”.

D’altra banda, el secretari d’Estat ha explicat que la “modalitat de tir amb arc permet fer esport d’una forma amena i divertida per a totes les generacions”. Pel que fa a la marxa, ha desitjat que “s’hi apunti molta gent i que tots gaudim del dia”.

Finalment, el president del Club Tir amb Arc Encamp i secretari de la Federació Andorrana de Tir amb Arc, Julio Castro, ha explicat que la iniciativa “és molt positiva perquè atrau a persones que potser no coneixen l’activitat i és una oportunitat per a apropar-s’hi”. Tanmateix, ha assegurat que quan es fan sessions en obert de tir amb arc “la parròquia d’Encamp sempre respon. Fa un parell de mesos vam fer una altra activitat semblant i la veritat és que sempre té molt bona acceptació”.

L’activitat de tir amb arc ha estat inclusiva i va comptar amb la participació de l’atleta invident Jordi Casellas, guanyador de la medalla de bronze en tir amb arc als passats Campionats Para Europeus de Rotterdam. Els assistents van poder viure de primera mà l’experiència de practicar l’esport sense el sentit de la vista i van conèixer de més a prop les proeses de l’atleta.





Marxa popular el 7 d’octubre

Les activitats seguiran el 7 d’octubre amb la marxa popular simultània a les set parròquies. Tots els recorreguts seran de 3 km i començaran a les 11 hores. El punt de sortida i arribada d’Encamp serà la plaça de Sant Miquel.

La inscripció a la marxa té un cost de 3 euros i les recaptacions i donacions que es facilitin aniran destinades íntegrament al projecte ‘Escolta el teu cor’ de l’Institut Andorrà de les Dones, que té com a objectiu impulsar una campanya per a donar a conèixer els símptomes de l’atac de cor en les dones.

Amb la inscripció també es donarà una samarreta i un obsequi commemoratiu fins a exhaurir existències. Les inscripcions encara estan obertes i es poden fer a esportperatothom.ad.

‘Mou-te per la teva salut’ forma part de la Campanya Nacional de promoció de l’activitat física i compta amb el patrocini de la Candidatura de la Copa del Món d’esquí alpí Andorra 2029 i el Comitè Olímpic Andorrà, així com amb la col·laboració d’RTVA.