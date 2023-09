L’FC Andorra visita l’Albacete amb certes urgències

El tècnic Eder Sarabia en una imatge d’arxiu (FC Andorra)

Vuitena jornada de la lliga SmartBank per a l’FC Andorra. Els tricolors jugaran com a visitants al terreny de l’Albacete, avui dissabte, 30 de setembre, a partir de les 21 hores. No cal dir que, els d’Eder Sarabia intentaran puntuar a domicili i, si pot ser, endur-se els tres punts cap al Principat.

Els dos conjunts arriben en una situació força similar. Els manxecs ocupen la quinzena plaça amb 8 punts. Dels darrers 5 encontres, n’ha perdut 3 i n’ha guanyat 2. De la seva banda, l’FC Andorra és a l’onzè lloc de la classificació amb 10 punts. Dels últims 5 partits, els andorrans han empatat 1 matx, 3 s’han saldat amb derrotes, per només una victòria. El balanç no és precisament positiu.





Eder Sarabia considera que l’FC Andorra és important per al Principat

Un cop s’ha sabut que l’FC Andorra, molt probablement, haurà de jugar la temporada vinent lluny del país, el tècnic Eder Sarabia ha manifestat que s’ha de cuidar un club que està donant visibilitat al país. L’entrenador assenyala que “segurament, els que tinguin dades al respecte sabran que avui dia, la paraula Andorra i la repercussió a l’estranger és molt més gran des que hi ha l’FC Andorra”.