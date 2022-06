Cases i rajoles de ceràmica de fang a la mostra “La ciutat dels nens”

Ja és oberta al públic la mostra “La Ciutat dels Nens” a la sala d’exposicions “La Cuina” de la Seu d’Urgell. La mostra està formada per 70 cases fetes amb fang per alumnes de Cicle Mitjà de les escoles Mossèn Albert Vives, Castell-Ciutat ZER Urgellet i Pau Claris, de la Seu d’Urgell, i 67 rajoles de ceràmica, també amb fang, fetes per alumnes de l’Espai Municipal d’Art de la Seu d’Urgell.

Aquesta activitat està organitzada per la Delegació del Pirineu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), el Servei Educatiu de l’Alt Urgell-Cerdanya i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. L’exposició romandrà oberta fins al 30 de juny i es podrà visitar de dilluns a divendres de 17 a 21 hores, i dissabtes de 10 a 14 hores.