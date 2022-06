Andorra la Vella estrenarà la nova zona esportiva de Prat Salit amb la Festa del bàsquet

Andorra la Vella estrenarà el proper dimarts, 14 de juny, una nova instal·lació per practicar esport a l’aire lliure: la nova zona esportiva de Prat Salit, a tocar de l’Escola andorrana de Santa Coloma, i que consta de dues pistes reglamentàries de bàsquet de 3×3 que es podran fer servir per a competicions oficials, una mini pista de futbol per a infants, quatre cistelles de minibàsquet i un arbre multi bàsquet com el que hi ha ubicat al Parc Central.

L’equipament, que a més també té una connexió per l’avinguda d’Enclar, és el projecte guanyador dels primers Pressupostos participatius que van tenir lloc l’any passat. Per a l’estrena s’ha programat una Festa del bàsquet, oberta a tota la ciutadania, que començarà a les 18.30 hores amb un concurs de tirs a càrrec de la Federació Andorrana de Bàsquet, i durant el qual els participants s’enduran pilotes de bàsquet i altres obsequis esportius.

A les 19 hores de dimarts vinent tindrà lloc la inauguració de l’espai per part de les autoritats i a continuació es donarà pas a l’espectacle Bots pel canvi, de Basket beat, una entitat catalana que acompanya persones en el seu creixement personal, especialment a aquelles amb menys oportunitats, i que ofereix concerts i tallers fent música amb pilotes de bàsquet.

Votació dels segons Pressupostos participatius fins el 19 de juny

El període de votació dels segons Pressupostos participatius segueix oberta fins el proper diumenge 19 de juny. Tots els ciutadans majors de 16 anys censats a Andorra la Vella poden escollir un màxim de 3 de les 14 propostes finalistes a través del web decidim.andorralavella. En aquesta edició s’ha duplicat el pressupost que es destina al projecte: 200.000 euros.