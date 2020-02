L’equip tècnic d’esquí de fons de la FAE ha pres la decisió de fer debutar Carola Vila a la Copa del Món. Només serà a una cursa, a la que està prevista a Östersund (Suècia) el pròxim cap de setmana 15 i 16 de febrer. Després d’una temporada en què la fondista andorrana s’ha mostrat molt regular en la Copa d’Europa, que és juntament amb els Mundials sub-23 el seu principal objectiu, la decisió és que enguany comenci a tastar la màxima competició del circuit mundial amb aquesta doble prova a Suècia.

La competició començarà el dissabte amb la prova dels 10km patinadors, mentre que diumenge es disputarà la cursa dels 10km clàssics en persecució, segons els temps de la carrera anterior.

Joan Erola, entrenador: “Hem decidit convocar a Carola Vila a la Copa del Món de Suècia. Ho hem decidit perquè primer de tot ens venia molt bé de cara a no posar una Copa del Món prèvia al Mundial sub-23 que és el seu màxim objectiu i després també perquè com a format de carrera pensem que és un format que li va bé per poder debutar a la Copa del Món. L’objectiu per a Carola és la Copa d’Europa i fer-ho bé al Mundial sub-23, però sí pensem que amb la regularitat que ha tingut enguany a la Copa d’Europa, que s’ha situat sempre en posicions d’entre la 14 i la 18a en totes les curses, creiem que serà bo fer una experiència en la Copa del Món, tot i que serà difícil fer un bon resultat i estarem en posicions discretes. Creiem que és una oportunitat perquè ella agafi experiència, perquè vegi una mica com és el circuit de la Copa del Món. Ja vam dir que potser faríem una Copa del Món, i pensem que ara és l’època i la cursa més adient, valorant l’altre calendari que és veritablement l’objectiu de la temporada