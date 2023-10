Carnet Jove i el Govern estimulen la cooperació amb ajuts al voluntariat internacional

Cartell anunciant la convocatòria d’ajuts al voluntariat internacional (Carnet Jove Andorra)

L’Associació Carnet Jove Andorra, en col·laboració amb el Ministeri d’Afers Exteriors, ha iniciat una nova campanya de sensibilització destinada a apropar la cooperació internacional i el voluntariat a les persones joves. Una part destacada de la campanya és la convocatòria per a sol·licitar un ajut al voluntariat internacional. De fet, aquesta és la tercera vegada que es convoca aquest tipus d’ajut, després de l’èxit assolit en les anteriors edicions del 2019 i 2022. Els ajuts permetran a tres joves d’Andorra realitzar projectes de voluntariat a l’estranger en col·laboració amb les organitzacions Cooperand amb Llatinoamèrica i Aigua de Coco .

Aquest any, l’import de l’ajut s’ha incrementat arribant a un total de 1.400 euros per jove i fins a un màxim de tres candidats, que podran utilitzar per a cobrir una part de les despeses en transport, allotjament i/o manutenció.

Els joves interessats en sol·licitar aquests ajuts poden visitar el lloc web carnetjove.ad/voluntariat, on podran seleccionar el projecte en el qual desitgen participar i completar el formulari amb les seves dades personals i les seves motivacions per a emprendre una acció de voluntariat internacional.

El termini de presentació de candidatures finalitza el 30 de novembre del 2023. El 7 de desembre, es seleccionaran els finalistes que seran entrevistats el dies 13 i 14 de desembre del 2023. Finalment, el dimarts 19 de desembre del 2023 es faran públiques les tres persones beneficiàries de l’ajut, així com dels suplents en previsió de possibles renúncies.

Des que s’han iniciat aquests ajuts al 2019, quatre joves han pogut realitzar projectes de voluntariat internacional, contribuint a la tasca de les ONG en el terreny.

Paral·lelament a aquesta iniciativa, la campanya de sensibilització, que es durà a terme fins al desembre, té com a objectiu principal sensibilitzar les persones joves d’Andorra en accions de voluntariat, fomentar la cultura de la solidaritat i posar en valor el voluntariat i la cooperació internacional com a experiències de mobilitat que motiven el creixement de les persones joves i, en conseqüència, l’impacte que aporten, aquestes, en la societat.

La campanya s’articula a través dels canals de comunicació del Carnet Jove Andorra i té com a punt de referència el web carnetjove.ad/voluntariat, on els joves podran trobar informació sobre les diferents opcions de voluntariat a Andorra i a l’estranger, així com conèixer les experiències d’altres joves.

Aquesta campanya de voluntariat s’emmarca dins del propòsit de l’Associació Carnet Jove Andorra de posar a disposició de tots els joves el màxim d’oportunitats possibles perquè puguin participar com a ciutadans i escollir de manera conscient el seu futur.