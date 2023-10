El salari mínim s’apujarà per sobre de l’IPC

El cap de Govern, Xavier Espot, en una imatge d’arxiu (ATV)

L’augment de l’Índex de Preus al Consum (IPC) condicionarà les decisions del Govern en matèria de salaris. Tenint en compte les últimes dades, l’executiu incrementarà el salari mínim al mateix ritme que la inflació i, de fet, amb la voluntat que estigui per sobre.

Pel que fa a la resta de salaris, Xavier Espot, creu que és necessari un acord entre la patronal i els sindicats. “El salari mínim no hi ha dubte que evidentment s’incrementarà com a poc l’IPC, si no pot ser una mica més. Saben que tenim aquest compromís d’anar-lo revalorant per sobre de l’IPC”, ha dit el cap de Govern. Ara bé, “aquells salaris que van més enllà del salari mínim, hi ha un diàleg social iniciat i crec que hauria de fructificar en un acord”.