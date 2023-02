Carles Ribó presenta a Andorrra el seu poemari “Cendra batuda pel vent”

Foto del poemari Cendra batuda pel vent (Anem Editors)

Aquest divendres, dia 10 de febrer, el guanyador del Premi Grandalla de Poesia 2021 presentarà el seu poemari “Cendra batuda pel vent“ (Anem Editors). L’alturgellenc Carles Ribó, fill de Sorribes de la Vansa, parla en els seus poemes d’una ruptura sentimental des de la llunyania del record i de com el dolor per la separació i els sentiments com la ràbia, la culpa i la tristesa deixen pas, passat al dol, a un nou temps en que el cor i la vida tornen a sincronitzar.

Carles Ribó estarà acompanyat durant la presentació del seu llibre per Laura Casanovas, la flamant guanyadora del Premi Carlemany. L’acte se celebrà divendres, a les 19 hores, a la llibreria La Trenca, ubicada a la plaça Rebés, a Andorra la Vella.