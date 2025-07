Carla Mijares viatjarà a finals d’agost a La Parva (Xile) i després a Ushuaia (Argentina)

Carla Mijares entrenant al CTEO (FAE)

L’esquiadora del Principat, Carla Mijares, està centrada ara mateix en la seva preparació física abans de les estades amb neu d’estiu a l’hemisferi Sud. L’andorrana, que competirà a les curses d’eslàlom de la Copa del Món durant el pròxim hivern, viatjarà a Amèrica del Sud el pròxim 23 d’agost. Mentre arriba la data del viatge, marcada per al 23 d’agost, Mijares treballa al gimnàs i amb les dinàmiques marcades pel preparador físic dels equips nacionals, Damià Costa.

L’estiu amb neu de Mijares inclourà Xile i Argentina. A La Parva (Xile), on arribarà el dia 24, tindrà uns dies d’entrenaments per a després disputar el 31 d’agost l’eslàlom de la Copa d’Amèrica del Sud (SAC). Al dia següent, 1 de setembre, Mijares, juntament amb l’entrenador Josh Alayrach, es desplaçarà a Ushuaia, on entrenarà en pistes fins el 25 de setembre.

L’arribada a Andorra està prevista per al dia 27 de setembre. Ja al mes d’octubre, l’equip marxarà a Wittenburg el dia 19, per a connectar directament a Levi per a continuar entrenant.