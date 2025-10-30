A Andorra va augmentar el consum d’energia al setembre

El consum d’energia a Andorra durant el mes de setembre de 2025 ha estat de 37.754 MWh (megawatts hora), un +0,6% respecte al mateix mes de l’any anterior. A més, hi ha hagut un consum elèctric acumulat de 421.047,0 MWh de gener a setembre (+1,5%) i de 575.943,0 MWh durant els darrers 12 mesos, xifra que representa una variació del +2,0% respecte al mateix període anterior.
Pel que fa a les dades expressades en tones equivalents de petroli (TEP), el consum total del mes de setembre ha estat de 14.012,0 TEP, amb una variació interanual del -0,1%. Per altra banda, el consum acumulat de gener a setembre se situa en 146.634,2 TEP (+0,5%), mentre que el consum acumulat durant els darrers 12 mesos ha estat de 200.067,3 TEP, amb una variació del +0,6% respecte al mateix període anterior.
Quant al consum dels clients de FEDA, el consum total pel mes de setembre de 2025 ascendeix a 24.134,3 MWh, amb una variació del -0,7% respecte al mateix mes de l’any 2024. Quant a l’acumulat de gener fins al setembre, ha estat de 267.791,7 MWh, un +0,9% respecte al mateix període de l’any anterior. Pel que fa a les dades acumulades durant els darrers 12 mesos, el consum ha estat de 366.340,4 MWh, xifra que suposa una variació del +1,2% respecte a la dada acumulada del mateix període anterior.