Capell i Ongaro guanyen la 42K de l’OTSO Travessa d’Encamp

Anna Ongaro, guanyadora de la marató 42K de l’OTSO (@MBlanch per A Travessa d’Encamp)

Els primers corredors de la 40a OTSO Travessa d’Encamp han arribat aquest migdia de dissabte a la Plaça dels Arínsols coronant les distàncies de 110K, 84K i 42K, les tres curses que s’han disputat des d’ahir a la nit fins avui al vespre. Enguany, l’esdeveniment es consolida amb un total de 1.305 participants.

La primera sortida, la de 110K, va tenir lloc ahir divendres, a les 23 hores i va estar acompanyada de l’espectacle sonor i lluminós ‘Perculights’, a càrrec de la companyia de batucada Brincadeira. En un inici, la distància de 110K tenia un total de 126 km, però a causa de les condicions meteorològiques, i per seguretat, s’ha hagut d’escurçar. Les sortides de la 84K i la 42K s’han fet a les 5 i a les 9 hores d’aquest matí, respectivament.

Totes les sortides han estat des de la plaça i han comptat amb la presència del conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, que ha agraït la participació de tots els corredors i els ha desitjat una bona cursa.

El conseller ha destacat que la d’enguany és “una edició molt especial, on l’esdeveniment compleix 40 anys. A més, és una cursa que es consolida i que en els darrers anys ha crescut d’una forma molt important”.

Pel que fa als guanyadors, en el recorregut de 42K s’han alçat amb la primera posició Pau Capell en la categoria masculina (amb un temps de 5 hores, 36 minuts i 38 segons) i a Anna Ongaro en la femenina, amb 6 hores, 26 minuts i 20 segons.

En la distància de 84K, el guanyador de la categoria masculina ha estat Goar Lopetegui, amb un temps d’11 hores, 12 minuts i 54 segons, i en la femenina Jone Urkizu, amb 15 hores 3 minuts i 53 segons.

En la distància de 110K, la primera posició masculina ha estat per a Jordi Tissier, amb un temps de 16 hores, 16 minuts i 12 segons. Pel que fa a la primera posició femenina, en el moment de redactar aquesta notícia, encara està pendent de determinar, ja que la cursa segueix en curs.

Tots els resultats obtinguts fins ara es poden consultar aquí.





Curses i activitats de diumenge

Les curses continuaran demà diumenge. La primera sortida serà la de 21 km, que tindrà lloc a les 8 hores. Seguida de la de 12 km, que serà a les 9 hores, i de la de 7 km, a les 10 hores.

L’entrega de premis està prevista per a demà, a partir de les 14 hores, on també hi haurà sortejos i regals per a tots els inscrits, així com una sorpresa per a celebrar els 40 anys de l’OTSO Travessa d’Encamp.

A més, durant tot el cap de setmana hi ha a la zona village, música en directe i diferents animacions a la plaça dels Arínsols per a complementar els tres dies d’esdeveniment.