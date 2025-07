Cap de setmana de connexió amb la natura amb ioga i curs de supervivència a Encamp

Ioga a la natura a Sant Romà de les Bons (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp impulsa un estiu ple d’activitats a l’aire lliure durant juliol i agost, com les que tindran lloc aquest cap de setmana; sessions gratuïtes de ioga a la natura i experiències de supervivència a la muntanya. Dues iniciatives pensades per a gaudir del paisatge encampadà i promoure un estil de vida actiu i saludable en contacte directe amb l’entorn natural.

La primera cita serà aquest dissabte, 12 de juliol, a les 10 h, a Sant Romà de les Bons, amb una sessió guiada de ioga i adaptada a tots els nivells impartida per la instructora Noemí Fajardo. En les sessions, es combinarà la pràctica de ioga amb la contemplació del paisatge i el silenci de la natura, amb l’objectiu de promoure la salut física i emocional dins d’espais d’alt valor paisatgístic i cultural.

La reserva és obligatòria i gratuïta i es pot fer a través del web comuencamp.ad, per telèfon al Complex Esportiu d’Encamp (+376 732 700) i al Centre Esportiu del Pas de la Casa (+376 755 111). Cada usuari podrà reservar una plaça de les 25 disponibles, com a màxim, 48 hores abans de la cita. Els participants han de portar màrfega, aigua i, si prefereixen, una manta o coixí per a relaxació.

La resta de sessions de ioga a la natura tindran lloc els dissabtes 19 i 26 de juliol, a l’estany de les Abelletes del Pas de la Casa i a l’estany d’Engolasters, respectivament, i el 9 i 23 d’agost, a l’estany de les Abelletes i al cap de Rep (Els Cortals d’Encamp).





Cursos de supervivència a la natura

A banda del ioga, la parròquia d‘Encamp també aposta per tallers de supervivència a la natura als Cortals d’Encamp, pensats per a infants, joves i famílies i a càrrec dels experts de JJ Adventure. Aquestes activitats inclouen aprenentatges pràctics com orientació amb brúixola, construcció de cabanes, fer foc amb mètodes naturals, o filtrar i potabilitzar aigua, entre altres habilitats.

Després de l’èxit del primer cap de setmana, la segona sessió d’aquesta activitat es farà en modalitat de jornada intensiva, un sol dia durant 10 hores, tant el 12 com el 13 de juliol. Es tracta d’una jornada de supervivència i brushcrafting, de les 9:30 a les 20 hores, amb contingut pràctic i tècnic, acompanyat de petites explicacions que posaran al grup en situació i es llançaran una sèrie de reptes que hauran d’anar superant.

El curs en jornada intensiva requereix inscripció prèvia, que es pot fer al web www.encamp.ad, i el preu és de 20 euros per adults (majors de 16 anys) i 10 euros per infants (dels 9 als 15 anys).

Per a aquells que vulguin una experiència més immersiva, la modalitat de dos dies amb pernoctació a la intempèrie, com la del passat 28 i 29 de juny, es tornarà a dur a terme els dies 26 i 27 de juliol. Aquesta experiència conté el valor afegit de passar la nit tots junts i tancar el dia al voltant d’una foguera, desenvolupant l’activitat de foc primitiu per fricció amb la tècnica de l’arc, un taller d’estrelles on s’aprendrà a orientar-se amb el reconeixement de constel·lacions i la utilització de la brúixola. El preu és de 45 euros per als adults i de 20 euros per cada infant.