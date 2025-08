Cap de setmana d’aprenentatge i progressió per a Frank Porté a la Porsche Mobil 1 Supercup

El vehicle pilotat per Frank Porté. Foto: Cedida

El passat cap de setmana, a Budapest, el pilot del Principat, Frank Porté, va afrontar la seva primera participació completa al Campionat Mundial de la Porsche Mobil 1 Supercup, en un circuit que ja coneixia, cosa que li va permetre centrar-se des de l’inici en el rendiment. La cita va començar amb un repte important: l’adaptació a un nou cotxe i a un nou equip, la qual cosa va complicar els entrenaments lliures. Tot i així, el pilot va demostrar tenir el ritme necessari, encara que amb dificultats per a mantenir el cotxe dins les línies de pista a causa de les condicions.

A la classificació, després de fer ajustaments clau amb el seu company, Frank Porté, va mostrar un gran potencial. Durant la primera meitat es va mantenir en la lluita per la cinquena posició general, a només unes dècimes dels líders. Tanmateix, al segon set només va disposar d’una volta ràpida i un petit error el va relegar a la vintena posició a la graella, malgrat tenir ritme per al top 10.

Ja a la cursa, en Frank va fer una remuntada notable, avançant fins a la tretzena posició i sumant punts valuosos per al campionat d’equips. No obstant això, a la segona meitat va patir marejos i pèrdua de concentració, cosa que li va impedir mantenir la constància.

Amb la mirada posada en les pròximes cites, Frank Porté confia a continuar consolidant la seva adaptació al campionat i lluitar pels llocs capdavanters.

“Ha estat un cap de setmana complicat, però molt positiu. He après moltíssim i he demostrat que puc estar lluitant al top del campionat mundial. Tot i que el resultat no reflecteixi el ritme que teníem, estic molt content amb la progressió”, va declarar Frank Porté després de la cursa”.